Eksplozija u Moskvi: Napadač i policajac poginuli, dvojica ranjena kod željezničke stanice

Nepoznati napadač je u ranim satima u utorak u Moskvi aktivirao eksplozivnu napravu pored patrolnog vozila, pri čemu su poginuli i on i jedan policajac, dok su još dvojica policajaca zadobila povrede, saopćili su zvaničnici.

Incident se desio nekoliko minuta poslije ponoći u blizini željezničke stanice Savelovski u centru ruske prijestolnice, navedeno je iz moskovske podružnice Ministarstva unutrašnjih poslova.

Prema saopćenju, napadač je prišao vozilu saobraćajne policije i aktivirao eksplozivnu napravu. Jedan policajac je smrtno stradao na mjestu događaja, dok su druga dvojica prevezena u bolnicu zbog zadobijenih povreda.

Istražni komitet Rusije saopćio je da je pokrenuta istraga o napadu. Identitet napadača, kao ni mogući motivi, zasad nisu objavljeni, niti su saopćeni dodatni detalji.

Napad se dogodio na dan kada se obilježava četvrta godišnjica odluke ruskog predsjednika Vladimir Putin da pošalje trupe u Ukrajinu.