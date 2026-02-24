Evropski parlament vanrednom sjednicom obilježava četiri godine ruskog rata protiv Ukrajine

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) danas će se obratiti zastupnicima Evropski parlament na izvanrednoj plenarnoj sjednici, tačno četiri godine nakon početka velike ruske invazije na Ukrajinu, saopćeno je iz Parlamenta.

Sjednica počinje u 10:15 sati, a predsjednik Zelenski zastupnicima će se obratiti iz Kijeva. Nakon njegovog obraćanja uslijedit će rasprava o najnovijim dešavanjima u ruskoj agresiji te o evropskom doprinosu pravednom miru i dugoročnoj sigurnosti Ukrajine. Glasanje o rezoluciji planirano je u 11:30 sati.

Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola poručila je da će današnja sjednica poslati „važan signal“ o nepokolebljivoj posvećenosti Evropske unije odnosima s Ukrajinom.

Od februara 2022. godine Evropska unija i Evropski parlament kontinuirano pružaju podršku Ukrajini – kroz osudu ruske agresije, uvođenje sankcija te finansijsku, političku, vojnu i humanitarnu pomoć. Parlament je 11. februara odobrio i zajam EU u iznosu od 90 milijardi eura.

U više navrata Parlament je potvrdio solidarnost i blisko partnerstvo s Ukrajinom. To uključuje i otvaranje stalnog ureda Evropskog parlamenta u Kijevu u septembru 2025. godine, posjete predsjednice Metsole Kijevu i Vrhovnoj radi, kao i ranija obraćanja predsjednika Zelenskog zastupnicima.

Evropski parlament snažno podržava i napore Ukrajine na putu ka članstvu u EU. Zastupnici su pohvalili izuzetne reforme provedene u izuzetno teškim okolnostima te pozvali ukrajinske vlasti da nastave istim tempom, kao i Evropsku komisiju da otvori pregovaračke klastere kako bi se ubrzao proces pristupanja Evropskoj uniji.