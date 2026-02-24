Ulman očekuje važnu Trampovu objavu: "Scenarij liči na Sarajevo 1914."

Američki analitičar Harlan Ulman (Ullman) u autorskom tekstu za The Hill pod naslovom "Počinje izgledati kao Sarajevo u ljeto 1914." upozorava da se svijet ponovo nalazi u opasno zategnutoj geopolitičkoj situaciji, sličnoj onoj koja je prethodila Prvom svjetskom ratu.

On navodi da se u Arapskom moru okupljaju dvije američke udarne grupe nosača aviona, što, prema njegovoj ocjeni, povećava mogućnost direktnog sukoba s Iranom. Iako se dolazak nosača USS Gerald Ford očekuje uskoro, tenzije su već sada izražene.

Ulman dodatno ističe simboliku trenutka, podsjećajući da je za večeras planirano obraćanje predsjednika Donald Tramp (Trump) o stanju nacije, koje bi moglo poslužiti kao prilika za oštru poruku ili čak najavu poteza protiv Teherana, ukoliko Iran ne promijeni kurs kada je riječ o nuklearnom programu i unutrašnjoj represiji.

Praveći paralelu s 28. junom 1914. godine, podsjeća na atentat u Sarajevu, kada je ubijen austrougarski nadvojvoda Franz Ferdinand zajedno sa suprugom Sofi (Sophie), a napad je izveo Gavrilo Princip. Taj događaj pokrenuo je lančanu reakciju velikih sila i doveo do izbijanja Prvog svjetskog rata.

Za razliku od tada, kada su masovne mobilizacije bile neposredni okidač sukoba, Ulman smatra da bi danas niz istovremenih kriza mogao izmaći kontroli i eskalirati čak i zbog jednog incidenta.

On ukazuje i na promjene u globalnom sigurnosnom poretku, navodeći da administracija Donalda Trampa sve više pažnje usmjerava na zapadnu hemisferu, zaštitu američke teritorije i suprotstavljanje Kini u Pacifiku, dok interes za Evropu slabi, uprkos diplomatskim porukama saveznicima.

Istovremeno, evropske zemlje rastuće zabrinjava politika Moskve i mogućnost da bi predsjednik Vladimir Putin u narednim godinama mogao poduzeti vojne poteze prema zapadu. Pored konvencionalne vojne snage, Rusija, kako navodi, koristi i dezinformacije, propagandu, špijunažu te sabotaže podmorskih komunikacijskih kablova.

U tekstu se spominje i da neke evropske države razmišljaju o jačanju vlastitih kapaciteta odvraćanja. Poljska je govorila o razvoju nuklearne komponente, dok Francuska i Velika Britanija razmatraju ideju šireg evropskog nuklearnog kišobrana.

Ulman podsjeća i na rast vojne moći Kine, njenu saradnju s Rusijom, kao i na ulogu Sjeverne Koreje u ratu u Ukrajini, što dodatno usložnjava globalnu sigurnosnu sliku.

Vraćajući fokus na Iran, postavlja ključno pitanje – šta bi konkretno značio eventualni američki napad: koji bi bili ciljevi, trajanje sukoba, posljedice i postoji li jasna izlazna strategija. Zaključno, upozorava da bi američki udar na Iran mogao postati svojevrsno "Sarajevo 21. stoljeća" i uvod u širi rat, uz nadu da unutar američke administracije postoje odgovori na ta presudna pitanja.