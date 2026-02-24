Orban uvjetuje: Sve dok ne stigne nafta, neće biti novca za Ukrajinu

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da Mađarska neće podržati financijsku pomoć Ukrajini sve dok se ne obnovi isporuka nafte kroz naftovod Družba, javlja Anadolu.

Govoreći u Sulysapu, Orban je rekao da je Ukrajina, unatoč tome što je uspjela ponovo pokrenuti naftovod, zaustavila isporuke nafte Mađarskoj iz političkih razloga. Poručio je da Budimpešta neće pristati na takvu situaciju.

"Sve dok ne stigne nafta, neće biti novca za Ukrajinu"

"Sve dok nafta ne stigne kroz naftovod Družba, neće biti novca za Ukrajinu", poručio je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Upozorio je da bi bez otvaranja strateških rezervi Mađarske cijene goriva mogle dostići 1000 forinti (2,64 eura) po litri do sljedećeg ponedjeljka.

"Ne možemo prihvatiti da nas smatraju budalama", naglasio je, podsjećajući da je Mađarska obustavila isporuke dizela Ukrajini i obavijestila Brisel da će blokirati i staviti veto na paket od 90 milijardi eura.

"Sve dok nafta ne stigne, neće biti novca. Stav Mađarske ostaje jasan: mir umjesto eskalacije i bez podrške ekonomskoj pomoći vezanoj za Ukrajinu dok se ne obnovi tranzit nafte", dodao je Orban.

Napad na naftovod i obustava isporuka dizela

Napad na naftovod Družba 27. januara prekinuo je transport nafte za Mađarsku i Slovačku, a vlade u Budimpešti i Bratislavi optužile su Ukrajinu da je politički zloupotrijebila situaciju, sprečavajući nastavak isporuke nafte. Nakon obustave transporta nafte kroz naftovod Družba, Mađarska i Slovačka odlučile su kao odgovor obustaviti isporuke dizelskog goriva Ukrajini.

EU nije postigla dogovor o novom paketu sankcija

Europska unija u ponedjeljak nije uspjela postići dogovor o najnovijem paketu sankcija protiv Rusije na sastanku ministara vanjskih poslova u Briselu. Šefica vanjske politike EU-a Kaja Kallas nazvala je ishod nazadovanjem, ali obećala je da će se rad nastaviti.

"Nažalost, nismo postigli dogovor o 20. paketu sankcija. Ovo je nazadovanje i poruka koju danas nismo željeli poslati, ali rad se nastavlja", rekla je Kallas, dodajući da su u tijeku kontakti s vlastima Mađarske i Slovačke kako bi se paket unaprijedio.