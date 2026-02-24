Iranski vojni helikopter srušio se u provinciji Isfahan, poginule četiri osobe

Anadolija

24.2.2026

Iranski vojni helikopter srušio se u utorak u području Dorcheh u provinciji Isfahan, pri čemu su poginule četiri osobe, prema lokalnim medijima, javlja Anadolija.

Preliminarni izvještaji navode da se helikopter srušio unutar kompleksa veletržnice voća i povrća, objavila je iranska poluzvanična novinska agencija Mehr.

Helikopter je u trenutku nesreće bio na trenažnoj misiji, saopćila je agencija, dodajući da su pilot i kopilot poginuli, zajedno s dva civila koji su radili na štandovima na tržnici.

Uzrok nesreće još nije zvanično objavljen.

# HELIKOPTER
# IRAN
# ISFAHAN
