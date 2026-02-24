Maksim Kemenjeckij iz Kijeva za “Avaz”: Mi nemamo drugu opciju osim braniti zemlju, uvjet za trajni mir su promjene u Rusiji

Danas se navršavaju četiri godine od početka najkrvavijeg sukoba u Evropi nakon drugog svjetskog rata. U zoru 24. februara 2022. ruske vojne snage prešle su granicu s Ukrajinom, započevši “specijalnu vojnu operaciju”, kako je tada nazvao ruski državni vrh. Veliki broj žrtava i razoreni gradovi, strah od širenja sukoba i neizvjesnost o ishodu inicijativa za postizanje mira, dosadašnji su efekti ruske agresije na susjednu zemlju.

- Kod nas rat nije počeo 2022. nego 2014. godine s aneksijom Krima, a onda upadom ruske vojske u Donjecku i Lugansku oblast. Udari po ostalom teritoriju i upad dalje desili su se u februaru 2022. Tako da taj rat nama traje duže. Mi nemamo drugu opciju, osim braniti svoj teritorij, bez obzira što je to stvarno teško i što su ljudi iscrpljeni. Mi ne možemo kapitulirati! To je najvažnije - kaže Maksim Kamenjeckij iz Instituta za međunarodne odnose u Kijevu.

Žrtve na ratištu

Brojne su procjene, jer zvaničnih informacija nema, o broju žrtava u rusko – ukrajinskom ratu, ali brojevi poginulih i ranjenih kao da ne utječu previše na okončanje sukoba.

- Prosjek godina vojnika na frontu je preko 40 godina, i s naše, i s ruske strane. Nisu to većinom omladinom. Omladine je poginulo puno, pogotovo s naše strane. Posebno prve godine, kada je veliki broj Ukrajinaca u vojsku išao dobrovoljno. Broj žrtava za nas je ključna, jer imamo pet puta manje stanovnika od Rusije, a sada možda čak i više s odlaskom Ukrajinaca van zemlje. Rusi se uvijek hvala mogućnošću da podnesu velike žrtve. I u Drugom svjetskom ratu SSSR je zbog krivog zapovjedništva, svih tih opcija s jurišima na njemačke pozicije, imao ogromne žrtve. Oni i sada smatraju da su žrtve neophodan, sastavni dio rata. Mi tako ne možemo razmišljati. Prije nekog vremena Zelenski je govorio da imamo preko 50.000 poginulih, ja mislim da je taj broj veći. Amerikanci procjenjuju naše gubitke, zajedno s ranjenim koji više ne mogu učestvovati u borbama, na više od 400.000. Ne znam način izračunavanja, ko je u pravu, a ko je u krivu, ali su ovo ipak brojke osjetljive za društvo, pa nijedna strana ne govori o stvarnim gubicima. Ipak, gubici su veliki – ističe Kamenjeckij.

Ekonomski poremećaji

Napad Rusije izazvao je i tektonske poremećaje na globalnom planu, užurbana izdvajanje Evrope za razvoj odbrambenih kapaciteta, pa se Rusija smatra jednom od najvećih sigurnosnih prijetnji, a Ukrajina prvom linijom odbrane cijele Evrope. Kamenjeckij kaže da ne bi bio pristojan kada bi kazao da pomoći nema, ali ona nije dovoljna i suviše sporo stiže.

- Ovu pomoć smo morali izboriti. Nakon 5.000 polovnih šljemova, koje smo dobili na početku, do projektila “Patriot”, sve se teško dogovara i dobije. Previše je izjava i dogovora od stvarnih isporuka. A od toga ovisimo. Oboriti balistički projektil možemo samo s američkim raketama. Prvo smo morali imati užasne žrtve dok ne dođu prve rakete. Sjećate se molbi za tenkove, protivtenkovske sisteme, pa F16, o kojima prvobitno nismo smjeli ni misliti. Onda smo ipak to nekako izdogovarali, ali nešto stalno kasni – pojašnjava Kamenjeckij.

Promjene granica

U ovom trenutku Ukrajina nema snage da vrati okupirane teritorije i izađe na granicu s Rusijom, smatra naš sagovornik, ali naglašava da se na priznanje promjene granica neće pristati.

- To ne dolazi u obzir. Zadnji put je promjena granica bila razlog svjetskog rata, 1938. godine otprilike. Mi nemamo druge osim braniti svoj teritorij, bez obzira što misle ili rade druge zemlje, uključujući i SAD. Uvjet za trajni mir su promjene u Rusiji. Ako oni promijene granice i s tim se složi svijet, to neće biti dobro za svijet, za budućnost, za sve regije u svijetu gdje ima sličnih problema – zaključuje Maksim Kamenjeckij.