Politički analitičar Davor Gjenero za "Avaz": Odbranom vlastite države Ukrajinci brane i Evropsku uniju

Povodom četvrte godišnjice od početka ruske agresije, Kijev je domaćin brojnim zvaničnicima, uključujući predsjednika Evropskog vijeća Antonija Koštu (Antonio Costa), predsjednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen (von der Leyen), kao i predsjednika i premijera nekoliko evropskih zemalja. Godišnjica rata u Ukrajini bit će obilježena i vanrednom sjednicom Evropskog parlamenta, a planirani su i online sastanak Koalicije voljnih i samit “Ukrajina - nordijske i baltičke zemlje”. Uzroke zbog kojih se “specijalna vojna operacija” pretvorila u višegodišnji, iscrpljujući rat i pozicije Ukrajine i Rusije, za “Avaz” komentira politolog i politički analitičar iz Hrvatske, Davor Gjenero.

- Kad je terorističkom akcijom Rusija ovladala Krimom i nakon toga, prema obrascu Miloševićeve agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, oblikovala paradržave pod svojom kontrolom na području Luganska i Donjecka, što se dogodilo odmah nakon Revolucije dostojanstva, kojom se Ukrajina definitivno odlučila za evropsku integraciju i euroatantski identitet, Putinov je režim ozbiljno pogazio obaveze o garanciji teritorijalnog integriteta Ukrajini. Te garancije Rusija je, zajedno sa SAD i Velikom Britanijom, dala Ukrajini prema Budimpeštanskom memorandumu iz 1994. godine, jer se u zamjenu za sigurnosne garancije Ukrajina, kao i Bjelorusija i Kazahstan, odrekla nuklearnog arsenala SSSR-a raspoređenog na svom teritoriju. Općom invazijom na Ukrajinu pred četiri godine, međutim, počeo je rat u punom opsegu, kojim je napadnut cijeli teritorij ukrajinske države, a ne samo oni dijelovi naseljeni stanvništvom koje govori ruski, koji su uz granicu i koje je Putinov totalitarni režim nakanio okupirati – kaže Gjenero.

Dugotrajni rat

Dodaje da je agresija pokazala da Rusija ima veliki arsenal naoružanja, ali da nije stvarna supersila, nema niti ozbiljno organiziranu i discipliniranu vojsku, vojnu strategiju, niti kapacitete modernog upravljanja ratom. Zato je, kaže Gjenero, umjesto planiranih dvije - tri sedmice „specijalne operacije” Putin Rusiju upleo u dugotrajni iscrpljujući rat, koji je ozbiljno načeo ukrajinske kapacitete, ali je sve očitije kako je ozbiljno uzdrmao i Rusiju.

- Kad je Putin napravio korak i započeo opću agresiju 24. februara 2022, on je time počeo obrambeni rat. Njegov narativ je kako se ovdje ne vodi rat između Rusije i Ukrajine, nego da se Rusija brani od „kolektivnog Zapada” i njegove sigurnosne prijetnje Rusiji. Taj narativ preuzimaju svi Putinovi trbuhozborci, od desničarske klateži u Evropskoj uniji, preko „suverenističkih” političara, pa do otvorenih ruskih trabanata. Radi se, ipak, o nečem drugom - EU pomaže odbrambenim naporima Ukrajine, koja je od 2014, do početka invazije, ali i nakon toga, razvila nevjerovatno snažnu i uspješnu oružanu silu, organiziranu prema najvišim NATO standardima. Ali stvarno, ne ratuje Evropa i Zapad u Ukrajini, nego svojom odbranom vlastite države Ukrajinci brane i Evropsku uniju. Invazijom na Ukrajinu Putin je prešao Rubikon i on se više ne može vratiti natrag. On je pokrenuo neki oblik III svjetskog rata, a kada bi Ukrajina u tom ratu pala, on bi svoje snage preusmjerio drugdje, na Baltičke republike, na Finsku, Poljsku – ističe Gjenero.

Rat za odbranu Evrope

Međutim, smatra da je ruski predsjednik precijenio svoje kapacitete, dok je Ukrajina EU kupila vrijeme za rekonsolidaciju, za novu izgradnju naoružanja, ali i odbrambenih sistema.

- Braneći svoj teritorij i svoje sugrađane nevjerovatnim sposobnostima, znanjima i hrabrošću, Ukrajinci su, vjerovatno, prešli onaj prag stvaranja velike nacije, kakav su Finci prešli odbranom od Staljinove agresije prije II svjetskog rata. Silno je važno, stoga, da se Ukrajina odbrani, a da se Putinov diktatorski sustav počne lomiti upravo na neuspjehu „specijalne operacije” u koju je ruski diktator ušao nadmeno i s nerealnim očekivanjima. Odbrana Ukrajine je u pravom smislu riječi rat za odbranu Europe, evropskih vrijednosti i slobodnog demokratskog poretka, kakav je bio uspostavljen nakon II svjetskog rata – naglašava politički analitičar Davor Gjenero.