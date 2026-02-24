Bijela kuća: Diplomatija je prioritet kad je riječ o Iranu, ali vojna opcija ostaje

Bijela kuća saopćila je u utorak da je prioritet američkog predsjednika Donalda Trampa kada je riječ o Iranu – diplomatija, ali da vojna opcija ostaje na stolu ukoliko to bude potrebno, javlja Anadolu.

- Prva opcija predsjednika Trampa uvijek je diplomatija, ali kao što je pokazao, spreman je upotrijebiti smrtonosnu silu Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država ako to bude neophodno - rekla je glasnogovornica Kerolajn Levit novinarima.

Levit je podsjetila na, kako je navela, "izuzetno uspješnu" operaciju pod nazivom "Operation Midnight Hammer" u junu, za koju je kazala da je uništila iranska nuklearna postrojenja, ali je upozorila da prijetnja nije u potpunosti otklonjena.

- To ne znači da Iran nikada više neće pokušati uspostaviti nuklearni program koji bi mogao direktno ugroziti Sjedinjene Američke Države i naše saveznike u inostranstvu - kazala je, dodajući da je sprečavanje takvog scenarija u fokusu predsjednika Trampa.

Ona je odbacila i nedavne medijske napise o internim razmatranjima unutar administracije, poručivši da svako ko se "krije iza anonimnog izvora i tvrdi da zna šta predsjednik Tramp misli – nema pojma o čemu govori". Naglasila je da Tramp ostaje "konačni donosilac odluka".

Levit je najavila da će se Tramp osvrnuti na "prijetnje koje i dalje postoje u inostranstvu" u svom predstojećem obraćanju o stanju nacije, te je ukazala na parole "Smrt Americi" kao dokaz kontinuirane prijetnje iz Irana.

Ove izjave dolaze uoči treće runde indirektnih nuklearnih pregovora, uz posredovanje Omana, koji su zakazani za četvrtak u Ženevi, gdje se očekuje da Iran predstavi nacrt prijedloga.

Tenziје su u proteklim sedmicama naglo porasle nakon raspoređivanja američkih nosača aviona i bombardera na Bliski istok.