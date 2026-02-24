Za Mariju kažu da je izdala El Menča, kruži njihova slika pre ubistva?

Marija Hulisa dolazi iz sjeverne meksičke savezne države Sonora i javnosti je poznata kao influenserica, najaktivnija na Instagramu. Njen sadržaj uglavnom obuhvata modu, putovanja i noćni život, a ima i značajan broj pretplatnika na platformama za odrasle, uključujući OnlyFans.

Ipak, ni meksičke ni američke institucije do sada nisu zvanično potvrdile identitet osobe koja je eventualno pomogla u operaciji protiv kartela. U dosadašnjim saopćenjima spominje se samo "emotivna partnerka", bez navođenja imena.

Prema tvrdnjama koje kruže internetom, riječ je o influenserici i modelu platforme OnlyFans, koja je navodno viđena u društvu vođe kartela CJNG. Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije za koje se tvrdi da prikazuju El Menča u noćnom klubu sa ženom za koju korisnici navode da je Marija Hulisa, svega nekoliko sati prije velike policijske operacije. Objave su implicirale da je upravo ona dojavila vlastima gdje se narko-bos nalazi.

Nakon što su društvene mreže preplavile tvrdnje da je izdala narko-bosa El Menča, u centru pažnje našla se meksička influenserica Marija Hulisa. Pojedine objave sugerisale su da je navodno bila u emotivnoj vezi s Nemesijem Osegerom Servantesom (Nemesio Oseguera Cervantes), poznatim kao El Menčo, te da je vlastima otkrila njegovu lokaciju.

Do nedavno, njen javni imidž bio je vezan isključivo za saradnje s brendovima, pojavljivanja u klubovima i lične objave na društvenim mrežama. U medijima se ranije nije dovodila u vezu s organizovanim kriminalom niti kartelima, sve dok fotografija koja navodno prikazuje nju i El Menča nije počela kružiti internetom.

Pojedini korisnici tvrdili su da je upravo ona bila posljednja osoba viđena s El Menčom prije nego što je ubijen.

Prema dostupnim informacijama, 24. februara jedan nalog na platformi X objavio je fotografiju predstavljenu kao "posljednju fotografiju" narko-bosa. Na slici se vidi muškarac koji podsjeća na El Menča i žena u noćnom klubu, uz tvrdnju da je riječ o Mariji Hulisi te da je ona otkrila njegovu lokaciju nadležnim organima. Objava je u roku od nekoliko sati postala viralna.

Oglasila se na društvenim mrežama

Marija Hulisa reagovala je putem svojih društvenih mreža, odlučno negirajući bilo kakvu vezu s El Menčom.

U objavi na Instagramu poručila je da su navodi o tome da je dostavljala informacije vlastima potpuno neistiniti te je pozvala pratioce da prijave stranice koje, kako je navela, šire izmišljene priče.

- Kruže informacije da sam objavljivala priče o tome šta se dogodilo u Meksiku. Želim da razjasnim da je sve ovo potpuno netačno. Ja sam osoba koja ne voli probleme i želim da uživam u životu u miru - napisala je.

Dodala je i da su pojedine fotografije i audio-snimci koji se dijele internetom digitalno izmijenjeni ili generisani uz pomoć vještačke inteligencije, s ciljem da je lažno povežu s ubijenim narko-bosom.

Do ovog trenutka ne postoji potvrda nadležnih institucija da je influenserica na bilo koji način povezana s istragom protiv kartela.