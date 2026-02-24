HITNO JE HOSPITALIZOVAN

Bivši premijer Norveške u kritičnom stanju: Pokušao samoubistvo zbog istrage povezane s Epstinom?

Za sada nema zvaničnih informacija o njegovom zdravstvenom stanju

Torbjorn Jagland. AP

M. Až.

24.2.2026

Nekoliko dana nakon što je norveška policija pokrenula istragu o korupciji povezanoj s dosijeima Džefrija Epstina i izvršila pretrese njegovih nekretnina, bivši premijer Norveške Torbjorn Jagland (Thorbjørn Jagland) hospitalizovan je nakon navodnog pokušaja samoubistva, objavila je u utorak mreža Fajtuks.

Za sada nema zvaničnih informacija o njegovom zdravstvenom stanju.

Prema navodima istog izvora, Jagland je navodno pokušao samoubistvo prije sedam dana, ali je njegov advokat nastojao spriječiti da ta informacija dospije u javnost.

Prema dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država, Jagland i članovi njegove porodice navodno su boravili u rezidencijama osuđenog seksualnog prijestupnika i pokojnog finansijera Džefrija Epstajna između 2011. i 2018. godine.

Nakon tih objava, norveške vlasti pokrenule su istragu o korupciji protiv Jaglanda te izvršile pretrese njegovih domova.

Istražitelji su, prema dostupnim informacijama, iznijeli više kutija iz njegove rezidencije u Oslu.

Jedinica za ekonomski kriminal Okokrim, koja vodi istragu protiv Jaglanda, potvrdila je da je bivši premijer osumnjičen za "tešku korupciju".

# NORVEŠKA
# JEFFREY EPSTEIN
# THORBJORN JAGLAND
