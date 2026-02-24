Ubio vlasnicu trgovine 1986. godine, danas je pogubljen smrtonosnom injekcijom na Floridi

Muškarac osuđen za ubistvo vlasnice trgovine tokom pljačke krajem 1980-ih danas je pogubljen smrtonosnom injekcijom na Floridi, što predstavlja drugo izvršenje smrtne kazne u toj saveznoj državi ove godine. Melvin Troter (65) osuđen je za ubistvo prvog stepena nakon što je 1986. godine u trgovini u Palmetu zadavio i izbo nožem Virdži Langford, prenosi Sky News.

Troteru je smrtna kazna prvobitno izrečena 1987. godine, ali je Vrhovni sud Floride utvrdio grešku prvostepenog suda i naredio novo suđenje po pitanju kazne. Ponovo je osuđen na smrt 1993. godine. Pogubljenje smrtonosnom injekcijom bilo je zakazano za danas u 18 sati po lokalnom vremenu u Državnom zatvoru Florida.

Njegovi advokati uložili su žalbu, tvrdeći da zatvorski službenici nisu pravilno primijenili protokole za izvršenje smrtne kazne i da bi Trotter, zbog svoje dobi, trebao biti izuzet od pogubljenja. Vrhovni sud Floride odbio je žalbe, dok se odluka Vrhovnog suda SAD-a o posljednjem pokušaju preinake kazne očekivala samo nekoliko sati prije izvršenja.

Žrtva je opisala napadača

Prema sudskim spisima, Virdži Langford je nakon napada pronađena živa od strane vozača kamiona. Prije smrti u bolnici, uspjela je opisati svog napadača. Osim fizičkog izgleda, Langford je navela da je napadač nosio značku zaposlenika firme Tropicana s imenom Melvin.

Policija je kasnije u Troterovoj kući pronašla majicu s tragovima krvi koja je odgovarala krvnoj grupi žrtve, a na hladnjaku za meso u trgovini otkriven je njegov otisak ruke. Ovo je drugo pogubljenje na Floridi ove godine.

Planirana pogubljenja

Prvi je bio Ronald Palmer Hit (64), osuđen za ubistvo prvog stepena i druge optužbe nakon što je 1989. godine ubio putujućeg trgovca Majkla Šeridana, kojeg su on i njegov brat upoznali u baru. Za naredni mjesec na Floridi su već zakazana još dva pogubljenja.

Guverner države Ron DeSantis nadzirao je rekordan broj pogubljenja tokom 2025. godine. Ukupno je 19 osoba primilo smrtonosnu injekciju, što je više nego ijedne godine otkako su Sjedinjene Američke Države ponovo uvele smrtnu kaznu 1976. godine. Prethodni rekord iznosio je osam pogubljenja u jednoj godini.