Dodik opet podržao rusku agresiju na Ukrajinu: "Ciljevi Rusije su pravedni"

Lider vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik danas je otvoreno podržao rusku agresiju na Ukrajinu, opisavši je kao "pravednu borbu".

Pridružujući se brojnim komentarima povodom četvrte godišnjice napada Rusije na Ukrajinu, Dodik je u objavi na društvenoj mreži X branio poziciju Moskve i opravdavao agresiju, koristeći formulacije o karakteru rata koje potječu iz arsenala ruske propagande.

– Na dan koji obilježava četiri godine od početka specijalne vojne operacije Ruske Federacije, naša predanost ostaje ista: podrška pravednim ciljevima Rusije i njezinim naporima da zaštiti svoje interese i svoj narod u Ukrajini – napisao je Dodik, koji je i ranije opetovano zauzimao proruska stajališta, a za rat okrivljavao Ukrajinu.

Dodik je naveo da je Rusija pokazala dovoljno volje za rješavanje problema "dijalogom i dogovorom", a kada to nije uspjelo, kako je rekao, morala je posegnuti za silom da bi osigurala svoje granice i teritorij.

On je pohvalio i ruskog predsjednika Vladimira Putina, navodeći da je svojim odlučnim postupcima "vratio Rusiji status supersile, odlučan da ne dopusti da se ugrozi bilo koji državni ili nacionalni interes".

Nakon što su mu administracija Donalda Trampa prošle godine ukinula sankcije, Dodik se počeo hvaliti odličnim odnosima s Vašingtonom i spremnošću na suradnju sa SAD-om, ali je pritom isticao da Rusiju i dalje vidi kao ključnog strateškog partnera.