Ruska "specijalna vojna operacija" u Ukrajini još uvijek nije u potpunosti ostvarila svoje ciljeve i stoga će se nastaviti, izjavio je u utorak, na četvrtu godišnjicu invazije na Ukrajinu, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Odgovarajući na pitanja novinara na redovnom brifingu, Peskov je naglasio da se vojne akcije nastavljaju.

– Ciljevi do sada nisu u potpunosti ostvareni, tako da se specijalna vojna operacija nastavlja – kazao je Peskov, dodajući da je "u Ukrajini već mnogo toga postignuto", prenosi ruska državna agencija TASS.

Prema njegovim riječima, ruska vojna operacija je tokom vremena prerasla iz akcije protiv vlade u Kijevu u sukob sa cijelim Zapadom. Ipak, istakao je da "glavni cilj i dalje ostaje osiguranje sigurnosti ljudi na istoku Ukrajine".

Mirovni pregovori i ruski uslovi

Govoreći o mogućim pregovorima za okončanje rata, glasnogovornik Vladimira Putina rekao je da sada sve zavisi od Kijeva. Među glavnim ruskim zahtjevima naveo je neutralan i nenuklearni status Ukrajine, priznavanje ruske aneksije regija na istoku zemlje, te "odustajanje od neonacističkih normi".

Peskov je podsjetio da je Moskva argument o zaštiti stanovništva ruskog govornog područja u Donbasu i potrebi za "denacifikacijom" vlade u Kijevu koristila kao jedan od glavnih izgovora za početak invazije 2022. godine.

Glasnogovornik Kremlja također je naglasio da ne može trenutno potvrditi tačan termin i lokaciju sljedeće runde trilateralnih pregovora između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine.

Nuklearno oružje

U svom obraćanju, Peskov je oštro kritikovao i navodne planove Velike Britanije i Francuske da "kijevskom režimu isporuče nuklearnu bombu".

Ove tvrdnje temelje se na izvještaju ruske Vanjske obavještajne službe (SVR), prema kojem London i Pariz planiraju Kijevu osigurati ne samo nuklearno oružje, već i "sredstva za njegovu isporuku". Prema procjenama, pod sredstvima za isporuku najvjerovatnije se misli na francuske borbene avione Rafale, sposobne za nošenje nuklearnih bojevih glava.

– "Ovo je eklatantno kršenje svih normi, principa i relevantnih akata međunarodnog prava" – izjavio je Peskov, ocijenivši takve poteze neprihvatljivim. Dodao je da će Rusija ove obavještajne informacije svakako uzeti u obzir tokom predstojećih pregovora sa SAD-om i Ukrajinom.