Raskol u EU oko Ukrajine je sve ozbiljniji

Evropski čelnici obećali su da neće napustiti Ukrajinu dok ruska invazija ulazi u petu godinu, ali podjele među članicama Evropske unije zasjenile su godišnjicu izbijanja najvećeg rata na kontinentu u posljednjih nekoliko decenija.

Mađarska i Slovačka blokirale sankcije

Mađarska i Slovačka blokirale su 20. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije, kao i plan finansijske pomoći Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura.

Očekivalo se da će paket, koji uključuje 60 milijardi eura za ukrajinsku vojsku, dobiti formalno odobrenje nakon što su ga lideri EU podržali u decembru. Međutim, Mađarska je, uz podršku Slovačke, uložila veto na ove mjere, navodeći kao razlog prekid isporuke ruske nafte naftovodom Družba kroz Ukrajinu.

Budimpešta optužuje Kijev za politički motivisanu blokadu cjevovoda, dok ukrajinski zvaničnici tvrde da su poremećaji, koji traju od kraja januara, uzrokovani ruskim bombardovanjem.

Zelenski poziva na jači pritisak

Predsjednik Volodimir Zelenski, suočen sa sve većim pritiskom Sjedinjenih Američkih Država da osigura mirovni sporazum, ponovo je pozvao saveznike da pooštre sankcije Moskvi i pošalju više oružja, s obzirom na to da Vladimir Putin ne pokazuje namjeru da okonča rat.

U Kijev su vozom doputovali: Ursula fon der Lajen (predsjednica Evropske komisije), Antonio Košta (predsjednik Evropskog vijeća), lideri Danske, Švedske i Finske, te hrvatski premijer Andrej Plenković.

Zanimljivo je da se ovom putovanju nisu pridružili lideri ključnih zapadnih vlada, već su sastanak održali u formatu tzv. "koalicije voljnih", dok se britanski premijer Keir Starmer uključio putem video-veze.

Odlučni odgovori Londona i Berlina

Britanija je u utorak uvela svoj najveći paket sankcija od početka rata, ciljajući naftnog giganta Transnjeft i još skoro 300 ruskih subjekata.

– Postoji samo jedna osoba koja stoji na putu napretka u razgovorima, a to je Putin – poručio je Starmer.

Njemački kancelar Fridrih Merc, koji je takođe učestvovao na daljinu, naglasio je važnost "isušivanja ruskog ratnog finansiranja" kroz 20. paket sankcija EU, dodavši da će rat stati tek kada Putin shvati da ne može pobijediti. Von der Leyen je potvrdila da će EU ispuniti obećanje o zajmu od 90 milijardi eura "na ovaj ili onaj način".

Raskol u EU i zahtjevi za datumom pristupa

U obraćanju Evropskom parlamentu, Zelenski je zatražio konkretan datum pristupa Ukrajine Evropskoj uniji, tvrdeći da je to jedina garancija da Putin neće decenijama blokirati njihovu budućnost.

Ipak, situacija na terenu pokazuje nikad dublji jaz unutar Unije.

Mađarska i Slovačka aktivno blokiraju odluke i iskazuju animozitet prema Kijevu.

Čak i uz eventualnu promjenu vlasti u Mađarskoj, ostaje upitno jedinstvo ostalih članica oko brzog ulaska Ukrajine.

EU trenutno razmatra modele po kojima bi Ukrajina dobila određene pogodnosti članstva i prije nego što provede sve neophodne reforme.

Kremlj: Ciljevi još nisu postignuti

Iz Moskve stižu potvrde da rat neće skoro stati. Glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Peskov, izjavio je za TASS da ciljevi "specijalne vojne operacije" još nisu u potpunosti postignuti, ponavljajući optužbe da Zapad želi "uništiti" Rusiju, prenosi Index.