U iščekivanju napada na Iran 5.000 mornara na najvećem nosaču aviona našlo se u odvratnom problemu

Američki nosač aviona USS Gerald R. Ford, najmoćniji brod te vrste na svijetu, približava se Bliskom istoku u iščekivanju moguće vojne akcije SAD protiv Irana. Ipak, posada ovog nosača suočava se s problemima kudikamo prizemnijeg karaktera – toaleti na brodu ne funkcionišu. Osam mjeseci na moru ostavlja posljedice i na sam brod. Oprema se kvari jer se održavanje i nadogradnje odlažu. NPR je u januaru izvijestio da se vodovodni sistem na nosaču pogoršava. Sjedinjene Američke Države trenutno pripremaju najveću silu ratnih brodova i aviona na Bliskom istoku u posljednjih nekoliko decenija, dok predsjednik SAD Donald Tramp upozorava na moguću vojnu akciju protiv Irana. Ipak, sukob sa Iranom predstavlja najmanji problem za gotovo 5.000 mornara na ovom nosaču aviona, prenosi NDTV.

Nosač aviona USS Gerald R. Ford na moru je od juna prošle godine. Odluka Trampa da produži raspoređivanje dovela je do sve većeg broja problema – začepljeni toaleti i kvarovi kanalizacionog sistema.

Ford je imao važnu ulogu u hapšenju bivšeg venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura u januaru. Nakon te misije, posada je saznala da će njihovo raspoređivanje biti produženo zbog potencijalnih udara SAD na Iran i sada se kreću ka Bliskom istoku da se pridruže drugom nosaču aviona.

Obično misija nosača traje šest mjeseci u vrijeme mira, rekao je za Wall Street Journal penzionisani kontraadmiral Mark Montgomeri. Mornari sa Forda su na moru već osam mjeseci, a period bi mogao da se produži na 11 mjeseci, što bi oborilo rekord za najdužu kontinualnu misiju američkog ratnog broda. O toaletima i kanalizacionim sistemima Nosač, čija je izgradnja koštala 13 milijardi dolara, ima toalete koji ne funkcionišu, dok mornari rade danonoćno da bi sanirali curenja.

– Pošto je riječ o vakuumskom sistemu, problem sa jednim toaletom može dovesti do toga da svi toaleti u tom dijelu broda izgube pritisak, što otežava ekipama za održavanje da izoluju problem. Ekipe nalaze sve, od majica do komada užadi, koji zapušavaju sistem. Ali najčešći problem izgleda da je dio iza toaleta koji se odvoji – izvijestio je NPR. Lični problemi za mornare Jedan mornar na brodu rekao je za Journal da su članovi posade ljuti i uznemireni i da žele da napuste mornaricu čim se misija završi.