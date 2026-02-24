Aragči: "Sporazum SAD i Irana je moguć samo ako se diplomatiji da prioritet"

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je u utorak da je dogovor sa SAD-om "na dohvat ruke, ali samo ako se diplomatiji da prioritet", nekoliko dana prije očekivanih razgovora između dvije strane u Ženevi.

- Iran će nastaviti razgovore sa SAD-om u Ženevi s odlučnošću da postigne pošten i pravedan dogovor u najkraćem mogućem roku - naveo je on u objavi na platformi društvenih mreža X.

U međuvremenu, Iran je spreman poduzeti sve potrebne korake kako bi postigao dogovor sa Sjedinjenim Državama, kazao je u utorak zamjenik ministra vanjskih poslova te zemlje Majid Takht-Ravanchi.

Iranski diplomat rekao je da je svaki američki napad na Iran "prava kocka", dodajući da je Teheran spreman postići dogovor s Vašingtonom što je prije moguće, prenosi Reuters.