Video / Kamera s Međunarodne svemirske stanice snimila rusko granatiranje Kijeva

Videozapis snimljen sa Međunarodne svemirske stanice prikazuje masovni ruski napad na Kijev, uz jasno vidljive putanje balističkih projektila i djelovanje ukrajinske protivzračne odbrane iznad glavnog grada i šire okolice.

U ubrzanom prikazu mogu se uočiti kretanja balističkih objekata, kao i bljeskovi koji odgovaraju pokušajima presretanja iznad Kijeva i okolnog područja.

Snimak je objavio YouTube kanal AstronautiCAST, koji je emitovao montirani segment noćnog snimanja nastalog kamerom sa ISS-a u noći između 26. i 27. decembra.

Zabilježeni su višestruki pokušaji presretanja i eksplozije koje se poklapaju s udarima na području Kijeva i u blizini Termoelektrane Tripilska. U završnim sekundama snimka vidi se kako su dva balistička cilja, prema svemu sudeći, uspješno oborena djelovanjem ukrajinske protivzračne odbrane.

Prema navodima ukrajinskih vlasti, Rusija je te noći lansirala deset balističkih projektila, uključujući sisteme Iskander-M i rakete Kinžal, te trideset krstarećih raketa različitih tipova, među kojima Kh-101, Iskander-K i Kh-22.

Snimak predstavlja rijedak prikaz iz orbite koji pokazuje kako izgledaju ruski raketni napadi na glavni grad Ukrajine i objekte energetske infrastrukture.

Od početka invazije punog obima, Kijev i strateški objekti u regiji više puta su bili mete kombinovanih udara koji su uključivali balističke i krstareće projektile.

Od kasne jeseni ruske snage redovno kombinuju balističke i krstareće rakete s bespilotnim letjelicama, formirajući koordinisane talase napada. Takva taktika usmjerena je na zasićenje sistema protivzračne odbrane i prekid snabdijevanja električnom energijom i grijanjem tokom hladnijeg dijela godine.

Jedan od najvećih napada ove zime

Ukrajinski zvaničnici opisali su napad od 27. decembra kao jedan od najvećih napada na Kijev ove zime. Osim oštećenja stambenih zgrada i civilnih žrtava, prijavljeni su i pogoci na objekte energetske i toplovodne infrastrukture.

Dana 24. februara ministar energetike Denis Šmihal, zajedno s evropskim liderima, uključujući Ursulu fon der Lajen, posjetio je kijevsku termoelektranu koja je više puta bila meta ruskih napada. Prema Šmihalovim riječima, od 2022. godine ovo postrojenje, koje toplotnom energijom snabdijeva približno 500.000 stanovnika, pogođeno je 13 puta. Posljednji udari izazvali su prekide u isporuci električne energije i grijanja za stotine objekata.