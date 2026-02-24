Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ŽESTOKA POLEMIKA

Stanivuković odgovorio Dodiku: "U pauzi od čučnjeva ponovo se bavi poslom koji više ne obavlja"

Za razliku od mene, za njega se stvarno može reći - na sreću, on se više ništa ne pita, poručio je Stanivuković

Stanivuković i Dodik. Dejan Rakita / PIXSELL - Fena

M. Až.

24.2.2026

Žestoka polemika odvija na relaciji gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković - Milorad Dodik.

Sve je počelo kad je Stanivuković, između ostalog, najavio da Grad Banja Luka planira izmještanje pojedinih institucija bosanskohercegovačkog entiteta RS na druge lokacije, "kako bi se rasteretio gradski centar".

Dodik je ljutito poručio da je Stanivuković "izgubio razum i da on nije gradio institucije bosanskohercegovačkog entiteta RS, pa ih on neće ni izmještati".

Stanivuković mu "nije ostao dužan", pa je napisao:

- Stečajni upravnik RS, koji je dvije decenije gradio ličnu imperiju dok su institucije slabile, ponovo se bavi Banja Lukom. Očigledno ima previše slobodnog vremena, pa zaboravlja da su građani Banje Luke u više izbornih ciklusa jasno pokazali da ne žele da odlučuje u njihovo ime. Njegove priče o raseljavanju posebno su apsurdne, jer su upravo politike koje je vodio dovele do masovnog odlaska stanovništva, a od toga kako je on gradio institucije, trebat će nam decenije da se oporavimo.

Izgleda da se u pauzi od čučnjeva ponovo bavi poslom koji više ne obavlja, ali za razliku od mene, za njega se stvarno može reći - na sreću, on se više ništa ne pita.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# MILORAD DODIK
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.