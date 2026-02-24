Mark Epstin: Nije me briga za žrtve, moj brat je ubijen, imam dokaz

Brat Džefrija Epstina, Mark Epstin, izjavio je da će novi izvještaj pokazati da ozloglašeni finansijer nije izvršio samoubistvo, već da je ubijen. O tome je govorio u emisiji "Uncensored" kod Pirsa Morgana, nakon čega je naglo prekinuo intervju kada je upitan o žrtvama svog brata, prenosi Daily Mail. "Novi izvještaj dokazat će ubistvo" U razgovoru s Pirsom Morganom Mark Epstin je kazao da sada "još više" vjeruje da je njegov brat ubijen. Naveo je i da "grupa patologa trenutno analizira nalaze obdukcije koji su trebali biti urađeni odmah na početku".

- Oni privode kraju i sastavljaju izvještaj koji će uskoro biti objavljeo i koji je prošao stručnu recenziju. U njemu se navodi niz razloga koji pokazuju da to nije moglo biti samoubistvo, kako se tvrdi - rekao je. Mark, koji se bavi nekretninama, dodao je: "To će nedvosmisleno pokazati da nije bilo samoubistvo... a onda se postavlja pitanje ko ga je ubio i ko je naručio ubistvo". Govoreći o nestanku snimaka nadzornih kamera iz njujorškog zatvora Metropolitan Correctional Center, gdje je Epstin pronađen mrtav 2019. godine, kao i o navodnom prikrivanju i cenzurisanju službenih dokumenata, upitao je: "Čemu sve te igre? Čemu sva ta zamagljivanja? To jednostavno nema smisla". "Nije me briga za žrtve" Kada ga je Morgan upitao o žrtvama njegovog brata i da li je znao za njegova nedjela prije smrti, Mark je odbio dalje odgovarati. "Iskreno, nažalost, zaista me nije briga. Mene zanima samo to da je moj brat, ko god i šta god on bio, ubijen. To je moja briga", kazao je Mark. Na dodatna pitanja o žrtvama odgovorio je: "To su teme u koje ne ulazim. Prijatan dan", nakon čega je prekinuo vezu. Istakao je i da nije bio upoznat sa zločinima koje je njegov brat počinio. "Mnogo toga što je dospjelo u javnost me iznenadilo. Nisam znao za te stvari", rekao je. Dugogodišnje optužbe Policija na Floridi još je 2005. godine pokrenula krivičnu istragu protiv Epstina u Palm Biču, nakon što su roditelji četrnaestogodišnje djevojčice prijavili da joj je platio masažu. Istražitelji su razgovarali s više maloljetnih djevojaka koje su tvrdile da ih je Epstin seksualno zlostavljao u svojoj vili, pri susretima koji su započinjali kao masaže.

Džefri Epstin . DOJ

Savezni tužioci kasnije su utvrdili da je obrazac zlostavljanja započeo još 2002. godine. Godine 2006. optužen je po jednoj tački za podvođenje na prostituciju. Lokalna policija potom je slučaj proslijedila FBI-ju, uz obrazloženje da ta optužba ne obuhvata "puni obim Epstinovog ponašanja". Dvije godine kasnije Epstin je priznao krivicu po državnim optužbama za podvođenje na prostituciju i podvođenje maloljetnice mlađe od 18 godina. Osuđen je na 18 mjeseci zatvora minimalne sigurnosti, uz mogućnost da svakodnevno po 12 sati napušta zatvor zbog posla. Na slobodu je pušten nakon 13 mjeseci. Sumnjive okolnosti smrti Nakon što su ga savezni agenti uhapsili 2019. godine, Epstin je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji u Njujorku. Iako je glavni gradski patolog njegovu smrt proglasio samoubistvom, pojavile su se brojne sumnje koje upućuju na mogućnost ubistva.

Epstinova ćelija . Office of the Chief Medical Examiner, City of New York