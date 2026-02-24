Rastu tenzije između SAD i Irana: Počelo premještanje "nevidljivih" lovaca F-22 ka Bliskom istoku

Sjedinjene Američke Države započele su prebacivanje 12 stealth lovaca F-22 prema Bliskom istoku, a letjelice su prethodnih dana bile raspoređene u bazi u Velikoj Britaniji, pokazuju podaci o praćenju letova dostupni iz otvorenih izvora.

Prema tim podacima, američki stealth avioni poletjeli su iz baze britanske Kraljevske ratne avijacije Lejkenhit u Engleskoj, nakon čega su se na ruti prema Bliskom istoku spojili s avionima za dopunu goriva KC-46, prenosi Times of Israel.

Lovci su u Lejkenhit stigli prošle sedmice i zadržali se nekoliko dana, navodno zbog poteškoća sa sistemima za dopunu goriva.

Premještanje borbenih aviona dio je šireg jačanja američkog vojnog prisustva na Bliskom istoku, u trenutku kada predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razmatra mogućnost pokretanja vojne akcije protiv Irana.

Kretanje američkih vojnih aviona registrirala je Alijansa za vojno praćenje zračnog saobraćaja, poznata kao Military Air Tracking Alliance, tim od približno 30 analitičara koji redovno prati i analizira vojne i državne letove širom svijeta.