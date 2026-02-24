Rat u Ukrajini mogao bi trajati duže nego što je iko mogao zamisliti

Godina je 2030. S proljećem pred vratima, Ukrajina je upravo preživjela najtežu ratnu zimu do sada. Bila je to osma ruska zimska kampanja usmjerena na energetsku infrastrukturu zemlje.

Ukrajinska protivzračna odbrana je unaprijeđena, a njena energetska mreža postala je otpornija. Ipak, rusko oružje je smrtonosnije, rojevi dronova su brojniji, a taktike prilagodljivije, što nanosi veliku štetu i prisiljava milione ljudi da žive u mraku, piše u opširnoj analizi povodom četvrte godišnjice rata Kyiv Independent.

Još jedna američka administracija došla je i otišla nakon obećanja o brzom okončanju rata. Evropski lideri ponovo obnavljaju sankcije i najavljuju pakete pomoći na godišnjicu sveobuhvatne ruske invazije. Ujedinjene nacije upravo su objavile izvještaj u kojem 2029. godinu nazivaju najsmrtonosnijom za ukrajinske civile od početka invazije 2022. godine. Zvuči li nemoguće? Ne bi trebalo.

Jer evo nas u 2026. godini, na četvrtu godišnjicu početka ruske invazije, a obrazac je već uspostavljen. Rusija eskalira. Ukrajina se prilagođava. Zapad vaga. Razgovori se nastavljaju. Razgovori staju. Rat se nastavlja – a Ukrajina sahranjuje svoje mrtve. Godine 2022. bilo je teško zamisliti da će ovaj nivo razaranja trajati duže od godinu dana. Godine 2023. bilo je teško zamisliti da će trajati tri. Danas se pomisao da bi rat mogao potrajati do 2030. čini nepodnošljivom, ali ne i nerealnom.

Rat iscrpljivanja bez kraja na vidiku

I Ukrajina i Rusija pokazale su nepokolebljivu odlučnost – jedna da napada, druga da se brani – što je dovelo do dugotrajnog rata iscrpljivanja.

Uz podršku Kine i ohrabrena stalnom globalnom potražnjom za svojom naftom, Moskva je održala svoj ratni aparat, nudeći unosne bonuse dobrovoljcima, unapređujući naoružanje i povećavajući proizvodnju.

Uz podršku Zapada – ili u ovom trenutku, Evrope – Ukrajina je dobila dovoljno finansijske i vojne pomoći da zadrži borbenu sposobnost, proširi industriju bespilotnih letjelica i uglavnom drži ruske snage pod kontrolom, trpeći tek postepene teritorijalne gubitke koji dolaze uz ogromnu cijenu za ruske vojnike.

Iluzija mirovnog sporazuma

A šta je s mirovnim sporazumom za koji američki zvaničnici uporno tvrde da je "iza ugla"? Kada američki zvaničnici govore o napretku u mirovnim pregovorima, izostavljaju jednu neugodnu, ali ključnu činjenicu. Naizgled, glavna prepreka okončanju rata je teritorija – tačnije, dio Donjecke oblasti pod kontrolom Ukrajine koji Rusija želi, a Ukrajina ga odbija prepustiti. Ali problem nije samo u teritoriji.

Rusija i dalje otvoreno traži vojno-političku kapitulaciju Kijeva, a zahtjev za predajom najutvrđenijih ukrajinskih uporišta bez borbe tek je prvi korak. Ukrajina, s druge strane, jasno vidi stvarne ruske namjere i nema namjeru kapitulirati.

Za Rusiju se ovaj rat vodi radi imperijalne obnove – bez obzira na to kako će se to carstvo ovog puta zvati. Bez Ukrajine taj projekt se nikada neće ostvariti. Za Ukrajinu su ulozi egzistencijalni – riječ je o njenom suverenitetu, državnosti i identitetu. Kada obje strane rat posmatraju kao pitanje opstanka i obje imaju vanjsku podršku, višegodišnji sukob nije nerealna mogućnost. Historija nudi brojne slične primjere.

Strategija koja je pomogla opstanku

Dakle, da, ovaj rat bi mogao trajati do 2030. godine – ukoliko se trenutna strategija Zapada ne promijeni. Godine 2022. Zapad je pomogao Ukrajini da preživi, ali ne i da pobijedi. Previše odluka koje su mogle rano promijeniti ravnotežu – od naprednih sistema naoružanja do sveobuhvatnih sankcija – odgođeno je, ublaženo ili isporučeno postepeno.

Logika takvog opreza bila je jasna: postepeno pojačavati pritisak i ostaviti Rusiji prostor da preispita svoj kurs prije suočavanja s težim posljedicama.

Zbog toga su vizije istinski pravednog završetka rata, uz povrat svih okupiranih teritorija, izblijedjele. Četiri godine kasnije, Ukrajina se ponovo bori za opstanak, a najvažnija lekcija još nije naučena: Rusija ne reaguje na podsticaje. Ona reaguje na pritisak.

Hrabrost za pobjedu

Jedini način da se rat okonča jeste da se Moskvi vojno i ekonomski onemogući da ga nastavi. To bi zahtijevalo odluke koje su zapadni lideri do sada oklijevali donijeti – od presijecanja preostalih ključnih tokova ruskog izvoza nafte i zapljene zamrznute ruske imovine radi finansiranja ukrajinske odbrane, do preuzimanja znatno većeg dijela tereta umjesto da se rizik gotovo u potpunosti prebacuje na Ukrajince, odnosno na vojnike na terenu.

Takvi potezi zahtijevaju istinsko liderstvo i političku hrabrost – hrabrost da se građanima objasne teške odluke, da se prihvate kratkoročni troškovi i da se djeluje sa strateškom jasnoćom, a ne uz stalni oprez. To je vrsta hrabrosti koju su Ukrajinci pokazali u prvim danima sveobuhvatne invazije, kada su izabrali otpor umjesto predaje i promijenili tok historije.

Nakon četiri godine u kojima je Ukrajina činila nemoguće, ostaje pitanje mogu li njeni saveznici konačno odgovoriti istom odlučnošću. Sljedeće poglavlje ovog rata nije unaprijed napisano. To mogu biti još četiri godine oklijevanja, postepenih poteza i deseci hiljada novih ukrajinskih grobova. Ili to može biti poglavlje u kojem Zapad konačno odlučuje da upravljanje ratom više nije dovoljno – i umjesto toga izabere pomoći Ukrajini da jednom zauvijek okonča rusku agresiju.