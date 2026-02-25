Govor pun prijetnji i samohvale: Tramp napao sud, Iran i demokrate

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) održao je godišnje obraćanje naciji u kojem se istovremeno hvalio postignućima, kritikovao Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država (U.S. Supreme Court), govorio o mogućem napadu na Iran i Venecuelu, ali ni u jednom trenutku nije spomenuo aferu Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein).
Govoreći o Iranu, Tramp je poručio da su „sve opcije na stolu“, podsjetivši da je dugogodišnja politika Sjedinjenih Američkih Država da se Teheranu nikada ne dozvoli dolazak do nuklearnog oružja. Naveo je kako Iran želi „postići dogovor“, ali da još nisu izgovorene, kako je rekao, „one tajne riječi: 'Nikada nećemo izgraditi nuklearno oružje'“.
- Već su razvili rakete koje mogu ugroziti Evropu i naše baze u inostranstvu, a rade na izgradnji raketa koje će uskoro moći dosegnuti Sjedinjene Američke Države - rekao je.
U junu su Sjedinjene Američke Države pogodile tri iranska nuklearna postrojenja, a Tramp je tada tvrdio da je operacija dovela do „potpunog uništenja“ iranskog nuklearnog programa. U utorak je ponovio da je američka vojska uništila iranski program nuklearnog oružja.
Dodao je kako je Iran tokom ljeta upozoren da ne pokušava obnoviti svoj nuklearni program, ali da „oni ipak nastavljaju, započinjući sve iznova“.
- Mi smo ga izbrisali, a oni žele sve ponovo započeti - rekao je, ističući da Iran „ponovo slijedi svoje zlokobne ambicije“.
- Moja je preferencija da ovaj problem riješimo putem diplomatije. Ali jedno je sigurno: nikada neću dozvoliti da najveći svjetski sponzor terorizma, a to su daleko oni, ima nuklearno oružje. To se neće desiti - kazao je.
Okončao osam ratova
Tramp je također izjavio da njegova administracija „naporno radi“ na okončanju „ubijanja i klanja između Rusije i Ukrajine, gdje svakog mjeseca gine 25.000 vojnika“, dodavši da je to „rat koji se nikada ne bi dogodio da sam ja bio predsjednik“.
Istakao je i da je u prvih deset mjeseci mandata okončao osam ratova.
- Kao predsjednik, uspostavljat ću mir gdje god mogu, ali nikada neću oklijevati da se suprotstavim prijetnjama Americi gdje god to bude potrebno - rekao je.
Očekivano, Tramp je izrazio nezadovoljstvo presudom Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država, prema kojoj je prekoračio predsjednička ovlaštenja uvodeći globalne carine na osnovu Zakona o međunarodnim ekonomskim ovlaštenjima u vanrednim situacijama.
- Koristio sam te carine, prikupio stotine milijardi dolara, kako bih sklopio sjajne dogovore za našu zemlju, i na ekonomskom i na sigurnosnom planu, sve je funkcionisalo dobro. Pljačkali su nas tako loše. Svi to znate. Svi to znaju, čak i demokrate to znaju - rekao je Tramp.
Presudu je nazvao „nesretnom“, dok su četiri sudije koje su prisustvovale obraćanju sjedile u njegovom direktnom vidokrugu. Iako je netačno tvrdio da su carine dovele do „nulte inflacije“ i „ogromnog rasta“, odluku je opisao kao „razočaravajuću“.
Globalne carine
Govoreći o novim globalnim carinama od 15 posto, uvedenim prema članu 122 Zakona o trgovini, Tramp je kazao:
- One su malo složenije, ali su vjerovatno čak i bolje, jer vode ka rješenju koje će biti još snažnije nego ranije.“
Netačno je ustvrdio i da ove dažbine neće zahtijevati nadzor Kongresa, iako mogu trajati najviše 150 dana bez saglasnosti zakonodavne vlasti za njihovo produženje.
Tokom obraćanja nije spomenuo Epsteinove dokumente, a govor su povremeno prekidali uzvici i zvižduci demokrata. U jednom dijelu obrušio se i na ljude iz Somalije te je dodijelio određena priznanja.