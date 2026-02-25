Govor pun prijetnji i samohvale: Tramp napao sud, Iran i demokrate

Govoreći o Iranu, Tramp je poručio da su „sve opcije na stolu“, podsjetivši da je dugogodišnja politika Sjedinjenih Američkih Država da se Teheranu nikada ne dozvoli dolazak do nuklearnog oružja. Naveo je kako Iran želi „postići dogovor“, ali da još nisu izgovorene, kako je rekao, „one tajne riječi: 'Nikada nećemo izgraditi nuklearno oružje'“.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) održao je godišnje obraćanje naciji u kojem se istovremeno hvalio postignućima, kritikovao Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država (U.S. Supreme Court), govorio o mogućem napadu na Iran i Venecuelu, ali ni u jednom trenutku nije spomenuo aferu Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein).

- Već su razvili rakete koje mogu ugroziti Evropu i naše baze u inostranstvu, a rade na izgradnji raketa koje će uskoro moći dosegnuti Sjedinjene Američke Države - rekao je.

U junu su Sjedinjene Američke Države pogodile tri iranska nuklearna postrojenja, a Tramp je tada tvrdio da je operacija dovela do „potpunog uništenja“ iranskog nuklearnog programa. U utorak je ponovio da je američka vojska uništila iranski program nuklearnog oružja.

Dodao je kako je Iran tokom ljeta upozoren da ne pokušava obnoviti svoj nuklearni program, ali da „oni ipak nastavljaju, započinjući sve iznova“.

- Mi smo ga izbrisali, a oni žele sve ponovo započeti - rekao je, ističući da Iran „ponovo slijedi svoje zlokobne ambicije“.

- Moja je preferencija da ovaj problem riješimo putem diplomatije. Ali jedno je sigurno: nikada neću dozvoliti da najveći svjetski sponzor terorizma, a to su daleko oni, ima nuklearno oružje. To se neće desiti - kazao je.

Okončao osam ratova

Tramp je također izjavio da njegova administracija „naporno radi“ na okončanju „ubijanja i klanja između Rusije i Ukrajine, gdje svakog mjeseca gine 25.000 vojnika“, dodavši da je to „rat koji se nikada ne bi dogodio da sam ja bio predsjednik“.

Istakao je i da je u prvih deset mjeseci mandata okončao osam ratova.

- Kao predsjednik, uspostavljat ću mir gdje god mogu, ali nikada neću oklijevati da se suprotstavim prijetnjama Americi gdje god to bude potrebno - rekao je.

Očekivano, Tramp je izrazio nezadovoljstvo presudom Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država, prema kojoj je prekoračio predsjednička ovlaštenja uvodeći globalne carine na osnovu Zakona o međunarodnim ekonomskim ovlaštenjima u vanrednim situacijama.