Japan će rasporediti rakete na ostrvo u blizini Tajvana do 2031. godine

Japan planira da rasporedi rakete zemlja-vazduh na svom udaljenom zapadnom ostrvu u blizini do marta 2031. godine.

Ovo je prvi put da Japan odredi vremenski okvir za raspoređivanje raketa na ostrvu otkako je to najavljeno 2022. godine.

Već dugo postoji zabrinutost da bi svaki napad na Tajvan, kojeg Sjedinjene Američke Države smatraju saveznikom, mogao dovesti do direktnog vojnog sukoba između Vašingtona (Washingtona) i Pekinga, a potom se proširiti i na druge američke saveznike u regionu, poput Japana.

Najavljeno je da će jedinica na Yonaguni biti opremljena raketama zemlja-vazduh srednjeg dometa, sposobnim za presretanje dolazećih aviona i raketa.

Rakete japanske proizvodnje imaju domet od oko 50 km i mogućnost gađanja od 360 stepeni; mogu istovremeno pratiti do 100 ciljeva i gađati do 12 ciljeva odjednom.

Objava o Yonaguniju također pokazuje gdje Japan vidi svoju liniju fronta i koliko je daleko spreman ići da bi je branio.

Tokom protekle decenije, Japan je pretvorio uspavani Yonaguni u vojnu ispostavu koja se trenutno bavi nadzorom obale, a u kojoj radi oko 160 pripadnika japanskih snaga samoodbrane.

Jedinica za elektronsko ratovanje, sposobna da ometa neprijateljske komunikacije i radar, bit će postavljena tokom ove godine.