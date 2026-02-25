FBI nije objavio sve o Epstinovim žrtvama: Skriveno svjedočenje žene koja optužuje Trampa

Prema informacijama CNN-a iz istrage FBI-a o seksualnom prijestupniku Džefriju Epstinu (Jeffreyju Epsteinu) nedostaje na desetine intervjua sa svjedocima, uključujući tri intervjua vezana za ženu koja je optužila američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) za seksualni napad prije nekoliko decenija.

Zapisnik dokaza dostavljen advokatima Epsteinove saradnice Gilen Maksvel (Ghislaine Maxwell) uključuje serijske brojeve za oko 325 zapisa FBI-a o intervjuima sa svjedocima.

Međutim, više od 90 tih zapisa se ne nalazi na web stranici Ministarstva pravde SAD-a, navodi CNN.

Među tim nedostajućim zapisima su i tri intervjua vezana za ženu koja je agentima rekla da je Epstin više puta zlostavljao počevši od njene 13. godine, a također je optužila Trumpa za seksualni napad.

Demokratski zakonodavac Robert Garcia ukazao je na očigledno nedostajuće dokumente i doveo je u pitanje obim objavljivanja dokumenata na način da li je Trampova administracija imala utjecaj kako neki od zapisa ne bi bili objavljeni.

Tramp je dosljedno negirao bilo kakve nezakonite radnje u vezi s Epstinom.

Glasnogovornik Ministarstva pravde negirao je da su bilo kakvi Epstinovi zapisi izbrisani i naglasio da odjel postupa po zakonu.

Prošle sedmice, CNN-ova analiza je otkrila da nedostaje i desetak dodatnih izvještaja o intervjuima, ali su oni bili dostupni online od utorka poslijepodne. Jedan od dva zapisnika dokaza također je bio offline prošle sedmice, ali je sada ponovo dostupan.

Detalji o većini nestalih 302 dokumenata, uključujući identitet intervjuisanih osoba, uglavnom su redigovani iz evidencije dokaza.