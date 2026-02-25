FBI nije objavio sve o Epstinovim žrtvama: Skriveno svjedočenje žene koja optužuje Trampa

Među tim nedostajućim zapisima su i tri intervjua vezana za ženu koja je agentima rekla da je Epstin više puta zlostavljao počevši od njene 13. godine

Epstin i Tramp.

M. P.

25.2.2026

Prema informacijama CNN-a iz istrage FBI-a o seksualnom prijestupniku Džefriju Epstinu (Jeffreyju Epsteinu) nedostaje na desetine intervjua sa svjedocima, uključujući tri intervjua vezana za ženu koja je optužila američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) za seksualni napad prije nekoliko decenija.

Zapisnik dokaza dostavljen advokatima Epsteinove saradnice Gilen Maksvel (Ghislaine Maxwell) uključuje serijske brojeve za oko 325 zapisa FBI-a o intervjuima sa svjedocima.

Međutim, više od 90 tih zapisa se ne nalazi na web stranici Ministarstva pravde SAD-a, navodi CNN.

Među tim nedostajućim zapisima su i tri intervjua vezana za ženu koja je agentima rekla da je Epstin više puta zlostavljao počevši od njene 13. godine, a također je optužila Trumpa za seksualni napad.

Demokratski zakonodavac Robert Garcia ukazao je na očigledno nedostajuće dokumente i doveo je u pitanje obim objavljivanja dokumenata na način da li je Trampova administracija imala utjecaj kako neki od zapisa ne bi bili objavljeni.

Tramp je dosljedno negirao bilo kakve nezakonite radnje u vezi s Epstinom.

Glasnogovornik Ministarstva pravde negirao je da su bilo kakvi Epstinovi zapisi izbrisani i naglasio da odjel postupa po zakonu.

Prošle sedmice, CNN-ova analiza je otkrila da nedostaje i desetak dodatnih izvještaja o intervjuima, ali su oni bili dostupni online od utorka poslijepodne. Jedan od dva zapisnika dokaza također je bio offline prošle sedmice, ali je sada ponovo dostupan.

Detalji o većini nestalih 302 dokumenata, uključujući identitet intervjuisanih osoba, uglavnom su redigovani iz evidencije dokaza.

Čini se da su neki od nedostajućih zapisa intervjua povezani sa svjedokinjom koja je optužila Trampa za seksualni napad.

Žena je prvo pozvala FBI telefonsku liniju 10. jula 2019. godine i prijavila da je bila Epsteinova žrtva, nekoliko dana nakon njegovog hapšenja, prema spisima slučaja.

Agenti FBI-a su je potom intervjuisali u kancelariji njenog advokata dvije sedmice kasnije, prema dokumentu 302 koji iznosi šta je rekla u intervjuu. Žena je agentima rekla da ju je Epstin više puta zlostavljao u kući u kojoj je boravio nakon što se prijavila na oglas za usluge čuvanja djece.

Zlostavljanje je počelo kada je imala otprilike 13 godina, rekla je žena.

Jedna od tužiteljica u slučaju, identificirana kao "Jane Doe 4", opisuje da je Epstin zlostavljao nakon što mu je ponudila usluge čuvanja djece. Advokati žene napisali su da ju je Epstin tri ili četiri puta prevozio avionom u Njujork (New York) i dovodio na intimna druženja s drugim istaknutim, bogatim muškarcima koji su je seksualno napastovali.

Jedan od tih "istaknutih muškaraca" ju je prisilio na oralni seks, ošamario je i silovao, navodi se u tužbi. Dio tužbe o slučaju "Jane Doe 4" ne imenuje muškarca niti druge osobe koje su je navodno zlostavljale.

Nije jasno šta se dogodilo s istragom FBI-a o tvrdnjama te žene.

Najmanje jedna žrtva Epstinovog slučaja žalila se sudu da Ministarstvo pravosuđa nije ispunilo obavezu pružanja pune transparentnosti i odgovornosti prilikom objavljivanja dosijea.

# DONALD TRUMP
# JEFFREY EPSTEIN
