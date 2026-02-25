MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRANZITNA TAČKA

Amerikanci na aerodromu u Izraelu rasporedili moćne "nevidljive" avione F-22

va baza posljednjih sedmica služi kao tranzitna tačka

Borbeni avion. Društvene mreže

Z. V.

25.2.2026

Oko dvanaest borbenih aviona tipa F-22 Raptor američkog Ratnog zrakoplovstva sletjelo je u Izrael, potvrdio je jedan američki zvaničnik.

Letjelice su ranije uočene kako polijeću iz baze RAF Lakenheath u Velikoj Britaniji, nakon čega su nastavile put ka Izraelu. Ova baza posljednjih sedmica služi kao tranzitna tačka za američke vojne avione raspoređene prema Bliskom istoku u sklopu aktuelnog vojnog jačanja.

Avioni su tokom leta imali isključene transpondere, dok su ih pratili tankeri za dopunu goriva sa uključenim signalima za praćenje. Podaci sistema za nadzor letova pokazuju da je u istom periodu više borbenih i transportnih aviona američke vojske upućeno ka regiji.

Sjedinjene Američke Države intenziviraju vojno prisustvo na Bliskom istoku dok traju pregovori o iranskom nuklearnom programu.

Predsjednik Donald Tramp (Trump) ranije je naznačio da ni vojna opcija nije isključena. U regiji su trenutno raspoređene i dvije borbene grupe nosača aviona kao dio pojačanih snaga.

# BORBENI AVION
# AMERIKANCI
# F-22
