Njemačka policija djeluje protiv nacista i drugih ekstremista na internetu

Operacija širom zemlje cilja na nacističku ideologiju, ljevičarske i vjerske ekstremiste

25.2.2026

Njemačka policija je u srijedu provela racije, pretresla prostorije i pretraživala podatke s mobilnih telefona u operaciji širom zemlje s ciljem suzbijanja nacističke ideologije i drugih oblika ekstremizma na internetu.

Savezni ured kriminalističke policije (BKA) u Wiesbadenu saopćio je da su meta uglavnom bile objave na društvenim mrežama, na osnovu 140 istraga politički motiviranih krivičnih djela u svih 16 saveznih država.

Osumnjičenima je naređeno da se jave u policijske stanice, a policajci su posjećivali domove kako bi osigurali materijal na telefonima.

Nešto više od polovine istraga bilo je usmjereno na ekstremnu desnicu u zemlji, dok su istražene i ljevičarske i vjerske ideologije.

BKA, koja je koordinirala operaciju, saopćila je da je pronašla dokaze koji se odnose na podsticanje, korištenje simbola povezanih sa zabranjenim i terorističkim organizacijama, odobravanje zločina i uvrede.

Upotreba nacističkih simbola, poput kukastog križa i Hitlerovog pozdrava, zabranjena je u Njemačkoj, kao i ponavljanje nacističkih slogana.

BKA je pozvala javnost da obavijesti vlasti o kriminalnom sadržaju na internetu, jer bi njegovo širenje moglo "pružiti plodno tlo za radikalizaciju i izazvati nasilje".

