Tramp osporava povrat carina nakon presude

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) izbjegli su da precizno odgovore da li će kompanijama biti vraćeno oko 175 milijardi dolara prihoda od carina, nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država poništio ključni dio Trumpove carinske politike.

Sud je odlukom 6:3 presudio da su široke carine uvedene na osnovu Zakona o međunarodnim ekonomskim ovlaštenjima u vanrednim situacijama (IEEPA) nezakonite, jer taj zakon predsjedniku ne daje ovlaštenje za uvođenje carina.

Presuda otvara mogućnost da kompanije koje su već platile dažbine zatraže povrat novca, iako se sud nije izričito izjasnio o refundacijama.

Trump je izjavio da očekuje da će se pitanje povrata sredstava „voditi po sudovima naredne dvije godine“, dok je Bessent za CNN rekao da ne želi prejudicirati odluke sudova, dodajući da bi proces mogao trajati sedmicama ili mjesecima.

Ranija obećanja o refundaciji

Prije presude, Ministarstvo pravde je u više sudskih podnesaka navelo da će administracija vratiti novac ako sud tako naloži. To obećanje bilo je ključni argument da carine ostanu na snazi dok traje sudski postupak.

Sud za međunarodnu trgovinu SAD je u decembru ocijenio da kompanije nisu izložene „nepopravljivoj šteti“, jer je vlada zauzela jasan stav da će refundacije biti dostupne nakon konačne odluke.

Više od 1.000 tužbi

Više od 1.000 kompanija već je pokrenulo postupke pred Sudom za međunarodnu trgovinu tražeći povrat sredstava. Među njima je i FedEx, koji je ove sedmice podnio tužbu.

Trgovinski advokat Robert Shapiro za Forbes procjenjuje da bi rješavanje sporova moglo trajati oko godinu dana, posebno ako se vlada usprotivi pojedinačnim zahtjevima.

Pravni manevarski prostor

Iako je administracija obećala da se neće protiviti sudskim nalozima za ponovni obračun carina, u januarskom podnesku ostavila je mogućnost da ospori pojedinačne zahtjeve za refundaciju. Takođe je naglašeno da će povrati biti isplaćeni tek nakon „konačne i neopozive odluke“, što bi moglo dodatno produžiti proces.

Pravni stručnjaci upozoravaju da bi takvo tumačenje moglo dovesti do novih sudskih sporova, pa čak i ponovnog razmatranja pred Vrhovnim sudom.

Šta slijedi za kompanije?

Za sada ne postoje jasne smjernice o tome kako će refundacije biti provedene. Malo je vjerovatno da će država automatski vratiti novac, što znači da će kompanije morati pojedinačno pokretati postupke i podnositi zahtjeve za povrat.

Demokrate su predlagale zakon koji bi obavezao administraciju na automatske refundacije, ali takva inicijativa trenutno nema dovoljnu političku podršku.