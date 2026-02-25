Sukob u jeku pregovora "teških" 80 milijardi dolara: Tramp prijeti Netfliksu

Američki predsjednik Donald Trump (Trump) izjavio je da bi Netfliks odmah trebao smijeniti članicu svog upravnog odbora, Susan Rice, ili će se suočiti s posljedicama. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Trump je Rajs nazvao "rasistkinjom" i osobom "opsjednutom njime".

Izjava dolazi dok Netfliks pregovara o mogućem preuzimanju kompanije Warner Bros Discovery, u konkurenciji s Paramount Skydance. Suzan Rajs, koja je bila savjetnica za nacionalnu sigurnost u administracijama bivših predsjednika Barack Obama i Joe Biden, ponovo se pridružila odboru Netfliksa 2023. godine.

Tramp je također podijelio objavu desničarske influenserke Laure Lumer, koja tvrdi da Rajs i Netfliks "prijete polovini zemlje političkom osvetom" nakon izbora. Sukob se odvija u kontekstu velikog poslovnog dogovora o mogućem spajanju Netfliksa i Warner Bros Discovery, procijenjenog na više od 80 milijardi dolara, dok je Paramount navodno ponudio oko 108 milijardi dolara za preuzimanje kompanije.