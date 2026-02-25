Orban diže vojsku: "Prave pritisak na nas i Slovačku, znamo šta planiraju"

Premijer Mađarske Viktor Orban saopćio je danas, nakon sjednice mađarskog Vijeća za odbranu, da je naložio pojačanu zaštitu kritične energetske infrastrukture zbog, kako je naveo, politički motivisane blokade isporuke nafte iz Ukrajine. Tvrdi da se Kijev sprema na dodatne aktivnosti usmjerene na ometanje rada mađarskog energetskog sistema.

Prema njegovim riječima, pojačane mjere podrazumijevaju raspoređivanje vojske i potrebne opreme radi eventualnog odbijanja napada u blizini prioritetnih energetskih objekata, dok će policija intenzivirati patrole oko pojedinih elektrana, distributivnih stanica i upravljačkih centara.

Orban je u video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama podsjetio da od 27. januara nafta ne stiže u Mađarsku naftovodom Družba. Naveo je da podaci, kako tvrdi, ukazuju da je riječ o presedanu bez opravdanja te da ukrajinska vlada blokadom vrši pritisak na Mađarsku i Slovačku.

Istakao je i da je na sjednici saslušao izvještaje nacionalnih sigurnosnih službi, na osnovu kojih je zaključeno da se Ukrajina priprema za nove poteze s ciljem ometanja funkcioniranja mađarskog energetskog sistema.

– Mađarska ne može biti ucjenjivana – poručio je Orban.

Isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj preko naftovoda Družba prekinute su 27. januara, kada je Kijev saopćio da je ruski napad dronom oštetio opremu cjevovoda u zapadnoj Ukrajini. Budimpešta i Bratislava optužuju Ukrajinu za prekid isporuka, dok Kijev tvrdi da radi na sanaciji.

Orban je, također, optužio evropske lidere predvođene Ursulom fon der Lajen da su se složili s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o nastavku rata.

– To su loše vijesti za Evropu. Rat se produžava, iako je očigledno da na frontu nema rješenja, a razaranja su ogromna – naveo je Orban, dodajući da se, prema njegovim tvrdnjama, svakog mjeseca bilježe desetine hiljada poginulih ili teško ranjenih, dok se linije fronta minimalno pomjeraju.

Upozorio je da se troše stotine milijardi eura bez jasnog ishoda te da rat, kako smatra, više pogađa Evropu nego Rusiju, uz rizik od šireg, pa i nuklearnog sukoba.

Na kraju je poručio da Mađarska mora ostati izvan sukoba i sačuvati vlastitu sigurnost. U Mađarskoj je u toku predizborna kampanja za izbore zakazane 12. aprila, a ankete pokazuju tijesnu utrku između Orbanovog Fidesa i opozicione stranke Tisa.