Čitačica sa usana otkrila šta se dešavalo dok je Tramp držao govor o stanju nacije

Profesionalna čitačica s usana Nikola Hikling analizirala je snimak za The Mirror US i iznijela svoju interpretaciju tog trenutka. Prema njenim riječima, Baron Tramp je navodno rekao svojoj polusestri:

Baron, koji se uglavnom drži dalje od medija, sjedio je u prvom redu uz majku Melaniju Tramp, polusestru Ivanku Tramp, kao i braću i sestre Erika Trampa, Donalda Trampa Mlađeg i Tifani Tramp. Kamere su u jednom trenutku zabilježile kratku razmjenu riječi između Barona i Ivanke.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp održao je govor o stanju nacije pred Kongresom, a posebnu pažnju javnosti izazvao je rijedak nastup njegovog najmlađeg sina, devetnaestogodišnjeg Barona Trampa.

"Ne podržavam je", dok je Ivanka, prema tumačenju čitačice s usana, odgovorila: "Misliš da smo je trebali upoznati, vjerujem u tebe, prijatelju."

Nakon toga, Baron je klimnuo glavom u znak saglasnosti i zahvalio Ivanki prije nego što je kamera promijenila kadar.

Nije poznato na koga se odnosio njihov razgovor niti ko je "misteriozna žena" o kojoj su, prema navodima, šaputali. Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile različite spekulacije — od toga da je riječ o prijateljici, poslovnoj saradnici ili osobi iz političkog okruženja — ali zvaničnih potvrda nema.

Baron, student poslovne administracije na Univerzitetu u Njujorku, rijetko se pojavljuje u javnosti. Ipak, u posljednje vrijeme privukao je pažnju zbog navodnog uticaja na oca tokom predsjedničke kampanje 2024. godine. Prema pisanju magazina Time, Donald Tramp je svom timu sugerirao da se konsultuje s Baronom prilikom izbora podkasta u kojima bi gostovao, kako bi pridobio mlađe muške birače.

- Pozvao sam Barona i vidio šta on misli - navodno je rekao Donald Tramp saradnicima kada mu je predstavljen spisak podkasta, čime je, kako se navodi, pokazao da cijeni mišljenje svog najmlađeg sina.

Porodica Tramp bila je prisutna u punom sastavu — Melanija, Ivanka sa suprugom Džaredom Kušnerom, Erik, Donald Tramp Mlađi i Tifani Tramp.