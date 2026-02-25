Zelenski i Tramp razgovarali o pitanjima koja će se rješavati tokom pregovora između Ukrajine i SAD-a u Ženevi

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i njegov američki kolega Donald Tramp, u telefonskom razgovoru u srijedu, razgovarali su o pitanjima koja će se rješavati tokom bilateralnih razgovora u četvrtak u Švicarskoj.

U izjavi na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u, a nakon razgovora kojem su prisustvovali i specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner, Zelenski je rekao da su razgovarali i o pripremama za sljedeće trilateralne mirovne pregovore između Moskve, Kijeva i Vašingtona na samom početku marta.

- Očekujemo da će ovaj sastanak stvoriti priliku da se razgovori prebace na nivo lidera. Predsjednik Tramp podržava ovaj niz koraka. Ovo je jedini način da se riješe sva složena i osjetljiva pitanja i konačno okonča rat - rekao je Zelenski.

Ističući da i ukrajinski i američki timovi rade intenzivno, Zelenski je rekao da im se zahvalio na njihovom radu i aktivnom učešću u pregovorima i naporima da se okonča rat.

- Također izuzetno cijenimo inicijativu PURL (Lista prioritetnih zahtjeva Ukrajine). Ova zima je bila najteža za Ukrajinu, ali rakete za sisteme protivvazdušne odbrane koje kupujemo od SAD-a pomažu nam da prebrodimo sve ove izazove i zaštitimo živote - dodao je.

Ranije je Zelenski najavio bilateralni sastanak između američkih izaslanika i glavnog pregovarača Ukrajine Rustema Umerova u četvrtak, tokom kojeg će, kako je rekao, dvije zemlje razgovarati i o paketu prosperiteta za Ukrajinu.

- Upravo sam razgovarao s Rustemom Umerovom. Sutra će se sastati s američkim pregovaračima Vitkofom i Kušnerom - rekao je Zelenski novinarima, dodajući da će Umerova, prvi put, pratiti i ministar ekonomije Oleksii Sobolev.