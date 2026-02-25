Kuba prijavila oružani napad broda registrovanog u SAD-u

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kube u srijedu je prijavilo oružani napad koji je izvela posada broda registrovanog u američkoj saveznoj državi Florida.

Ministarstvo je u saopćenju navelo da je plovilo prekršilo teritorijalne vode karipskog ostrva, udaljenog oko 150 kilometara od južnog vrha Floride.

Brod je otkriven jednu nautičku milju sjeveroistočno od kanala El Pino, kod sjevernog ostrva Cayo Falcones.

Kubanske vlasti su reagovale slanjem pet pripadnika granične straže, koji su napadnuti vatrenim oružjem s plovila dok su mu se približavali.

U razmjeni vatre povrijeđen je kubanski komandant. Četiri navodna napadača su ubijena, dok je šest drugih povrijeđeno, a ranjeni su prebačeni na ostrvo radi medicinske pomoći.

- U suočavanju s trenutnim izazovima, Kuba potvrđuje svoju odlučnost da zaštiti svoje teritorijalne vode, na osnovu principa da je nacionalna odbrana temeljni stub kubanske države u očuvanju suvereniteta i osiguravanju stabilnosti u regiji - navodi se u saopćenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Oružani napad dolazi usred rastućih tenzija i pritisaka SAD-a na Kubu. Američki predsjednik Donald Tramp obećao je da će vidjeti kako "ostrvo pada", uz zadržavanje embarga koji je Kubu doveo do teške energetske krize.