Dodik poručio Stanivukoviću: "Prije će on izaći iz svoje zgrade nego mi iz naše"

Nastavio se verbalni okršaj između gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika oko planova za izmještanje institucija Republike Srpske iz centra Banje Luke.

Stanivuković je najavio da će Grad raditi na privođenju napuštenih objekata namjeni i da planira izmještanje pojedinih institucija RS-a na druge lokacije.

Dodik je tu ideju uporedio s premještanjem Bijele kuće na periferiju Vašingtona ili premještanjem Kremlja sa Crvenog trga.

Gradonačelnik Banje Luke nazvao je Dodika stečajnim upravnikom Republike Srpske koji je dvije decenije gradio ličnu imperiju dok su institucije slabile, te da se sada ponovo bavi ovim gradom.

Njihova prepirka nastavila se i danas, kada je Dodik poručio da će, ukoliko bude konflikta, prije Stanivuković "prije izaći iz one zgrade nego mi iz naše".

- Niti je pravio Palatu, niti ima regulacioni plan, niti urbanistički, niti jedne odluke bilo kojeg organa. Ako banjalučka Gradska uprava misli da republička vlast ne treba da sjedi u Banjoj Luci i ako želi konflikt, ja mu garantujem da će prije on izaći iz one zgrade nego mi iz naše - rekao je Dodik.

On je dodao da zgrada sama po sebi nije problem, već pitanje predstave i reprezentativnosti.