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POTVRDILA PREMIJERKA

Island najavio referendum o nastavku pregovora o članstvu u EU

Referendum se očekuje u narednim mjesecima, kazala je premijerka Kristrun Frostadottir

Kristrun Frostadotir. AP

Anadolija

25.2.2026

Premijerka Islanda Kristrun Frostadotir najavila je u srijedu da će u narednim mjesecima biti održan nacionalni referendum o tome da li zemlja treba nastaviti pregovore o članstvu u Evropskoj uniji.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za medije u Varšavi s poljskim premijerom Donaldom Tuskom, Frostadotir je ponovila stav svoje vlade da konačna odluka o ovom značajnom vanjskopolitičkom pitanju mora biti u rukama građana Islanda.

Tusk je izrazio snažnu podršku potencijalnoj integraciji Islanda, ističući da su vrata Evropske unije otvorena ukoliko se islandski narod odluči na taj korak.

- Bio bih veoma sretan kada bi Island, Norveška i druge evropske zemlje postale dio iste zajednice kao i Poljska - rekao je Tusk.

Odnosi Islanda i EU-a su u zastoju od 2015. godine, kada je vlada formalno povukla zahtjev za članstvo podnesen 2009. godine, nakon nesuglasica u vezi s ribarskim kvotama i pitanjem nacionalnog suvereniteta.

Iako je Island i dalje član Evropskog ekonomskog prostora (EEA) i šengenskog prostora, u zemlji se vodi unutrašnja rasprava o stabilnosti islandske krune i rastućoj inflaciji.

# ISLAND
# EU
# KRISTUN FROSTADOTTIR
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