Tramp: Iran ima projektile s kojima može da pogodi Evropu, uskoro će moći da dosegne i SAD

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je tokom obraćanja o stanju nacije u utorak navečer da je Iran razvio projektile sposobne pogoditi američke vojne baze u Evropi i na Bliskom istoku te da istovremeno radi na oružju koje bi uskoro moglo dosegnuti i same Sjedinjene Američke Države.

- To su neki strašni ljudi - rekao je Tramp obraćajući se zakonodavcima, misleći na režim u Teheranu, koji je odbacio ono što je nazvao "velikim lažima" predsjednika.

- Već su razvili projektile koji mogu ugroziti Evropu i naše baze u inostranstvu i rade na izgradnji projektila koji će uskoro dosegnuti Sjedinjene Američke Države - dodao je.

Predsjednik SAD-a dodao je da, uprkos američkim zračnim napadima na tri ključna iranska nuklearna postrojenja ovog juna, Islamska Republika namjerava ponovo pokrenuti svoj program razvoja atomskog oružja "ispočetka... i da u ovom trenutku ponovo slijedi svoje zlokobne ambicije", piše New York Post.

- U pregovorima smo s njima. Žele postići dogovor, ali nismo čuli te svete riječi: "Nikada nećemo imati nuklearno oružje" - nastavio je Tramp.

Naredna runda razgovora između Vašingtona i Teherana zakazana je za četvrtak u Ženevi, u Švajcarskoj. Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof, koji će predvoditi američku delegaciju, izazvao je pažnju 21. februara kada je za Fox News izjavio da je Iran "vjerovatno sedmicu dana udaljen od posjedovanja materijala za izradu bombe industrijskog kvaliteta".

Antivladini protesti

Tramp se također pozvao na izvještaje prema kojima je režim ubio 32.000 vlastitih građana tokom obračuna nakon antivladinih protesta koji su se proširili širom Irana u decembru i januaru kao odgovor na teško stanje u privredi zemlje.

Ova brojka masovno je dijeljena na društvenim mrežama, ali je nijedan istaknuti zapadni zvaničnik niti organizacija za ljudska prava nisu potvrdili. Agencija za vijesti aktivista za ljudska prava, oslanjajući se na mrežu izvora unutar Irana, procijenila je u ponedjeljak da je u obračunu ubijeno nešto manje od 6.500 demonstranata, dok je još 11.744 slučajeva "u razmatranju".

- Samo u posljednjih nekoliko mjeseci tokom protesta ubili su najmanje, čini se, 32.000 demonstranata, 32.000 demonstranata u vlastitoj zemlji. Pucali su na njih i vješali ih. Spriječili smo ih da mnoge od njih objese prijetnjom ozbiljnim nasiljem - rekao je Tramp u utorak navečer.

Portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagei odbacio je Trampove tvrdnje u srijedu, ocijenivši ih dijelom "kampanje dezinformacija i pogrešnih informacija", poručivši: "Sve što SAD navode u vezi s iranskim nuklearnim programom, iranskim balističkim projektilima i brojem žrtava tokom januarskih nemira jednostavno je ponavljanje velikih laži."

Nekoliko sati prije nego što je Tramp izašao za govornicu u sali Predstavničkog doma, državni sekretar Marko Rubio i direktor CIA-e Džon Retklif informisali su kongresne lidere u Bijeloj kući o mogućoj vojnoj akciji protiv Irana.

- Ovo je ozbiljno i administracija mora iznijeti svoj slučaj pred američkim narodom - rekao je novinarima nakon brifinga lider manjine u Senatu Čak Šumer, demokrata iz Njujorka, ne iznoseći dodatne detalje.

- Veoma sam zabrinut - dodao je potpredsjednik Odbora za obavještajne poslove Predstavničkog doma Džim Hajms, demokrata iz Konektikata. "Ratovi na Bliskom istoku ne prolaze dobro ni za predsjednike ni za zemlju, a nismo čuli nijedan dobar razlog zašto je sada trenutak da se započne još jedan rat na Bliskom istoku."

Raspoređivanje snaga

Tramp je 2. januara zaprijetio da će bombardovati Iran ukoliko vlasti budu ubijale demonstrante. Kasnije je odgodio očekivani napad nakon što je Teheran saopštio da je odustao od 800 planiranih pogubljenja, a naredni razgovori fokusirani su na iranski nuklearni program.

Istovremeno, predsjednik SAD-a naredio je raspoređivanje dvije američke udarne grupe nosača aviona radi moguće akcije.

Tramp je javno podržao promjenu režima u Iranu, ali nije jasno da li bi eventualni američki udari imali za cilj ostvarenje tog cilja, bilo atentatom na lidere zemlje ili slabljenjem vlasti radi potencijalnog svrgavanja.

Ranije ove sedmice, Bijela kuća bila je primorana demantovati izvještaje da je general Den Kejn, predsjedavajući Združenog generalštaba, upozorio Trampa na rizike uvlačenja u dugotrajan sukob na Bliskom istoku.