Mađarska pred izbore: Tisza ispred Orbanovog Fidesza za čak 20 posto

U Mađarskoj će u aprilu biti održani parlamentarni izbori, a najnovija istraživanja javnog mnijenja donose nepovoljne pokazatelje za aktuelnog premijera Viktora Orbana.

Prema anketi agencije Median, provedenoj od 18. do 23. februara, opoziciona stranka Tisza uživa podršku 55 posto ispitanika.

Istovremeno, Orbanov Fidesz zabilježio je podršku od 35 posto, što znači da Tisza ima prednost od čak 20 procentnih poena. Riječ je o najvećoj razlici otkako se prate istraživanja javnog mnijenja uoči ovih izbora.

- Za samo dvije godine došli smo do ove tačke i to bi značilo dvotrećinsku većinu za Tiszu. Izbori su za 46 dana. Sada dolazi završnica maratona, najvažnije sedmice su pred nama - poručio je Peter Mađar komentarišući rezultate ankete.

Fidesz je na vlasti od 2010. godine, kada je Viktor Orban preuzeo funkciju premijera Mađarske. Tokom proteklih 16 godina vladao je bez snažnije političke alternative.

Pojavom Petera Mađara, nekadašnjeg člana Fidesza, politička scena doživjela je značajan preokret.

Ukoliko se rezultati predizbornih anketa potvrde na izborima u aprilu, jedan od najdugovječnijih aktuelnih lidera u Evropi mogao bi ostati bez vlasti.