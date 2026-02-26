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NAREĐENA ČISTKA

Novi talas otkaza u FBI-ju: Smijenjeni agenti koji su radili na istragama protiv Trampa

Ove mjere slabe Biro oduzimanjem ključne ekspertize i destabilizacijom radne snage

Kaš Patel. AP

A. O.

26.2.2026

Federalni istražni biro (FBI) otpustio je dodatnu grupu agenata koji su radili na istragama protiv američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), uključujući i one koji su bili angažirani na predmetu u vezi sa zadržavanjem povjerljivih dokumenata.

Ovi otkazi dio su šire kadrovske čistke koju provodi direktor FBI-ja Kaš Patel (Kash Patel), imenovan od strane Trampa. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država (SAD) je, od Trampovog povratka na dužnost prošle godine, također provelo masovna razrješenja tužilaca.

Udruženje agenata FBI-ja osudilo je ove poteze, ocijenivši ih nezakonitim i opasnim po nacionalnu sigurnost.

- Ove mjere slabe Biro oduzimanjem ključne ekspertize i destabilizacijom radne snage, narušavaju povjerenje u rukovodstvo i ugrožavaju sposobnost Biroa da ostvari svoje ciljeve zapošljavanja - što u konačnici stavlja naciju u veći rizik - saopćilo je udruženje.

Najnoviji talas otkaza obuhvatio je uposlenike koji su učestvovali u istrazi o Trampovom zadržavanju povjerljivih dokumenata u njegovom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi. Taj slučaj uključivao je medijski ispraćenu raciju FBI-ja na tom imanju i rezultirao je podizanjem savezne optužnice protiv Trampa zbog posjedovanja tajnih dokumenata iz njegovog prvog mandata te ometanja nastojanja vlasti da ih vrate.

FBI je otpustio i agente koji su radili na zasebnoj istrazi o Trampovim pokušajima da preokrene rezultate predsjedničkih izbora 2020. godine. I ta istraga dovela je do podizanja krivičnih optužnica, ali je – kao i slučaj Mar-a-Lago – obustavljena odlukom specijalnog tužioca Džeka Smita (Jack Smith) nakon što se Tramp u novembru 2024. godine vratio u Bijelu kuću.

# FBI
# JACK SMITH
# SAD
# DONALD TRUMP
# KASH PATEL
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