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U OKVIRU ISTRAGE

Klintonovima slijedi svjedočenje o Epstajnu: Bill će morati objasniti 16 putovanja

Planirano je da Hilari svjedoči u četvrtak, a Bil u petak, a njihova svjedočenja bit će snimana i naknadno objavljena

Bil i Hilari Klinton. AP

A. O.

26.2.2026

Četvrt stoljeća nakon odlaska iz Bijele kuće, Bil Klinton (Bill Clinton) i Hilari Klinton (Hillary Clinton) trebali bi svjedočiti u okviru kongresne istrage o Džefriju Epstinu (Jeffrey Epstein), pred Odborom za nadzor Predstavničkog doma kojim predsjedava republikanac Džejms Komer (James Comer).

Iskazi će biti uzeti u njihovoj kući u Čapakui (Chappaqua), u saveznoj državi Njujork (New York). Planirano je da Hilari svjedoči u četvrtak, a Bil u petak, a njihova svjedočenja bit će snimana i naknadno objavljena.

Izbjegavanje svjedočenja

Klintonovi su mjesecima nastojali izbjeći lično svjedočenje, nudeći pisane izjave, ali su pristali tek kada se Predstavnički dom približio dvostranačkom glasanju o tome da ih proglasi odgovornim za nepoštivanje Kongresa. Tokom svjedočenja pratit će ih advokati Dejvid Kendal (David Kendall) i Šeril Mils (Cheryl Mills).

Republikanci žele ispitati njihovu povezanost s Epstinom, uključujući tvrdnje o lošem upravljanju saveznom istragom, okolnosti Epstinove smrti 2019. godine, pitanja borbe protiv trgovine ljudima te moguće etičke prekršaje izabranih zvaničnika.

Fotografisan s Epstinom

Bil Klinton je najmanje 16 puta letio Epstinovim privatnim avionom i fotografisan je u njegovom društvu, uključujući i sa Gilejn Maksvel (Ghislaine Maxwell). 

Nikada nije optužen za krivično djelo povezano s Epstinom, a njegov portparol navodi da je prekinuo kontakte prije Epstinovog hapšenja 2019. godine te da nije bio upoznat s njegovim zločinima.

Hilari ga nije upoznala 

Hilari Klinton izjavila je da nikada nije upoznala Epstina.

Preživjele Epstinove žrtve i njihovi advokati ističu da je posebno važno da bivši američki predsjednik svjedoči, naglašavajući da samo pojavljivanje u dosijeima ne znači krivicu, ali da niko ne smije biti iznad zakona.

Politički kontekst danas je drugačiji nego tokom ranijih sukoba Klintonovih s republikancima, poput opoziva Bila Klintona, istrage o napadu u Bengaziju ili afere s privatnim e-mail serverom. 

Dio demokrata, naročito mlađih članova, pridružio se republikancima u podršci inicijativi za proglašenje nepoštivanja Kongresa, ističući potrebu za transparentnošću i dosljednim odnosom prema žrtvama.

Čak i pojedini saveznici Klintonovih priznaju da je bila greška posmatrati ovu istragu kao još jedan politički obračun, budući da su se politička klima i odnos javnosti prema Epstinovim žrtvama značajno promijenili.

Najviši demokrata u odboru, kongresmen Robert Garsija (Robert Garcia), rekao je za CNN uoči svjedočenja da je oduvijek želio čuti Klintonove te da je pitanje bilo samo na koji način će njihovo svjedočenje biti osigurano.

- Mislim da se oni zapravo raduju tome, koliko ja razumijem. Zaista žele da informacije koje imaju iznesu u javnost. Mislim da ćemo dobiti odgovore na mnoga pitanja, ali i da će oni moći vrlo jasno objasniti koje informacije imaju i šta su znali - naveo je on.

Osim pitanja upućenih Bilu Klintonu o njegovim kontaktima s Epstinom, Garsija je kazao da želi saznati i da li je Epstin imao veze s nekom stranom obavještajnom službom ili povezane odnose sa stranim vladama.

# BILL CLINTON
# HILLARY CLINTON
# BIJELA KUĆA
# SAD
# JEFFREY EPSTEIN
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