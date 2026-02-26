Klintonovima slijedi svjedočenje o Epstajnu: Bill će morati objasniti 16 putovanja

Četvrt stoljeća nakon odlaska iz Bijele kuće, Bil Klinton (Bill Clinton) i Hilari Klinton (Hillary Clinton) trebali bi svjedočiti u okviru kongresne istrage o Džefriju Epstinu (Jeffrey Epstein), pred Odborom za nadzor Predstavničkog doma kojim predsjedava republikanac Džejms Komer (James Comer).

Iskazi će biti uzeti u njihovoj kući u Čapakui (Chappaqua), u saveznoj državi Njujork (New York). Planirano je da Hilari svjedoči u četvrtak, a Bil u petak, a njihova svjedočenja bit će snimana i naknadno objavljena.

Izbjegavanje svjedočenja

Klintonovi su mjesecima nastojali izbjeći lično svjedočenje, nudeći pisane izjave, ali su pristali tek kada se Predstavnički dom približio dvostranačkom glasanju o tome da ih proglasi odgovornim za nepoštivanje Kongresa. Tokom svjedočenja pratit će ih advokati Dejvid Kendal (David Kendall) i Šeril Mils (Cheryl Mills).

Republikanci žele ispitati njihovu povezanost s Epstinom, uključujući tvrdnje o lošem upravljanju saveznom istragom, okolnosti Epstinove smrti 2019. godine, pitanja borbe protiv trgovine ljudima te moguće etičke prekršaje izabranih zvaničnika.

Fotografisan s Epstinom

Bil Klinton je najmanje 16 puta letio Epstinovim privatnim avionom i fotografisan je u njegovom društvu, uključujući i sa Gilejn Maksvel (Ghislaine Maxwell).

Nikada nije optužen za krivično djelo povezano s Epstinom, a njegov portparol navodi da je prekinuo kontakte prije Epstinovog hapšenja 2019. godine te da nije bio upoznat s njegovim zločinima.

Hilari ga nije upoznala

Hilari Klinton izjavila je da nikada nije upoznala Epstina.

Preživjele Epstinove žrtve i njihovi advokati ističu da je posebno važno da bivši američki predsjednik svjedoči, naglašavajući da samo pojavljivanje u dosijeima ne znači krivicu, ali da niko ne smije biti iznad zakona.