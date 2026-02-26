Video / CIA objavila upute na perzijskom za Irance u jeku napetosti oko nuklearnog programa

Centralna obavještajna agencija (CIA) danas je objavila na društvenim mrežama upute na perzijskom jeziku za građane Irana koji žele sigurno stupiti u kontakt s američkom obavještajnom službom, dok se pojačavaju napetosti između Vašingtona (Washingtona) i Teherana oko iranskog nuklearnog programa.

Objava dolazi u trenutku kada predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) najavljuje mogućnost vojne akcije ako pregovori o iranskom nuklearnom programu, zakazani za četvrtak u Ženevi (Geneva), ne rezultiraju dogovorom.

Tramp je u govoru o stanju nacije poručio da neće dozvoliti Islamskoj Republici da razvije nuklearno oružje, nazivajući Iran najvećim svjetskim sponzorom terorizma. Teheran pak tvrdi da njegov nuklearni program ima isključivo civilne svrhe.

Izbjeći nadzor

CIA je objavu plasirala na platformama X, Instagram, Facebook, Telegram i YouTube, uz detaljne upute kako izbjeći nadzor iranskih vlasti.

Potencijalnim izvorima savjetuje se da ne koriste službena računala niti osobne mobilne telefone, da po mogućnosti nabave novi, jednokratni uređaj, te da koriste pouzdanu virtualnu privatnu mrežu (VPN) radi prikrivanja identiteta i lokacije.

Sigurnosni izazov

Riječ je o nastavku javne kampanje regrutiranja koju je CIA u posljednjih nekoliko godina usmjerila ne samo prema Iranu, nego i prema Kini, Rusiji i Sjevernoj Koreji – državama koje Vašingotn smatra sigurnosnim izazovom.

Američki izaslanici trebali bi se u četvrtak u Ženevi sastati s iranskim zvaničnicima radi nove runde pregovora o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Tramp je upozorio da bi, u slučaju neuspjeha pregovora, Sjedinjene Američke Države (SAD) mogle posegnuti za vojnim opcijama.