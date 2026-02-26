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SVJETSKI SKANDAL

Šta pokazuju fotografije Hokinga iz Epstinovih dokumenata?

Iako slike nemaju kontekst o vremenu i mjestu nastanka, portparol Hokingove zaostavštine potvrdio je da su te žene bile "dugoročne njegovateljice"

Twitter

D. H.

26.2.2026

Žene na fotografiji sa naučnikom Stivenom Hokingom, iz dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, radile su kao njegove negovateljice, objavio je San.

Te slike prikazuju Hokinga kako leži na ležaljci držeći crveno piće.

Iako slike nemaju kontekst o vremenu i mjestu nastanka, portparol Hokingove zaostavštine potvrdio je da su te žene bile "dugoročne njegovateljice iz Velike Britanije".

On je rekao da je bilo kakva insinuacija o neprikladnom ponašanju Hokinga "pogrešna i krajnje nerealna".

Fotografije su navodno snimljene 2006. godine na karipskom ostrvu Sent Tomas, gdje je Hoking govorio o kvantnoj kosmologiji.

Hoking je bio među naučnicima koji su učestvovali u događaju koji je finansirao Epstin.

Nije jasno zbog čega su ove slike uključene u Epstinove dosijee, ali Hoking je viđen na Epstinovom ostrvu, gdje je, prema izvještajima, organizovan obilazak morskog dna podvodnim brodom prilagođenim za Hokingovo stanje.

Takođe, u Epstinovim dokumentima se pominju optužbe o Hokingu koje sugerišu na njegovu povezanost sa maloljetničkim seksualnim skandalima.

U jednom od imejlova, Epstin je navodno sugerisao vezu između Hokinga i Virdžinije Đufri, koja je tužila Endrua Mauntbatena-Vindzora za seksualno zlostavljanje.

Drugi izvještaji iz dosijea pominju da su Hoking i Epstin 2011. godine posjetili "isključivo muški" klub, ali nijedna od ovih optužbi nije zvanično potvrđena.

Hoking je preminuo 2018. godine, a tokom svog života bio je zavisan od 24-časovne medicinske njege zbog bolesti motornih neurona.

# SJEDINJENE DRŽAVE
# STEVEN HAWKING
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