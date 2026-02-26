Sukob Mađarske i Ukrajine: Orban objavio sadržaj pisma koje je poslao Zelenskom

- Četiri godine niste mogli prihvatiti stav suverene mađarske vlade i mađarskog naroda u vezi s rusko-ukrajinskim ratom. Četiri godine radite na tome da Mađarsku prisilite na rat između vaše zemlje i Rusije. Za to vrijeme ste dobili podršku Brisela i osigurali podršku mađarske opozicije. Također vidimo da vi, Brisel i mađarska opozicija koordinirate napore kako biste u Mađarskoj doveli na vlast proukrajinsku vladu - piše u Orbanovom pismu.

Sadržaj pisma Orban je objavio na društvenoj mreži X, a u njemu navodi kako Zelenski sarađuje s ukrajinskom opozicijom na smjeni njegove vlade.

Predsjednik Mađarske Viktor Orban uputio je rano jutros otvoreno pismo ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom te je ponovo prozvao Kijev za vođenje antimađarske politike.

Ponovo je naglasio i kako je Ukrajina posljednjih dana blokirala naftovod "Družba" koji je ključan za snabdijevanje Mađarske energijom.

- Vaši postupci su protiv interesa Mađarske i ugrožavaju sigurno i pristupačno snabdijevanje energijom mađarskih porodica. Stoga vas pozivam da promijenite svoju antimađarsku politiku - poručio je mađarski premijer.

Na kraju, Orban je rekao kako Budimpešta ne želi finansirati rat u Ukrajini.

- Mi, mađarski narod, nismo odgovorni za situaciju u kojoj se nalazi Ukrajina. Saosjećamo s ukrajinskim narodom, ali ne želimo učestvovati u ratu. Ne želimo finansirati ratne napore i ne želimo plaćati više za energiju. Pozivam vas da odmah ponovo otvorite naftovod Družba i suzdržite se od daljih napada na energetsku sigurnost Mađarske - zaključio je mađarski premijer Viktor Orban.