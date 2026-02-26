Tramp traži hitno Antunovo izručenje, poznat je i kao Nikola

Tajni susret dvojice narkobosova u amazonskoj oblasti Putumayo prerastao je iz kriminalnog dogovora u međunarodni problem – i novo sredstvo političkog pritiska koji, prema pisanju El País, Donald Tramp (Trump) koristi prema Kolumbiji i Venezueli. Američki obavještajni izvještaj navodi da su kolumbijski gerilski vođa Džovani Andres Rojas (Giovanny Andrés Rojas), poznat kao "Aranja" (Araña), i srbijanski narkobos Antun Mrdeža postigli sporazum o krijumčarenju kokaina duž jedne od ključnih svjetskih ruta.

U vrijeme navodnog sastanka Aranja je bio čelnik grupe Border Commandos, ali i službeni mirovni pregovarač kolumbijske vlade. Danas je pritvoren u zatvoru La Picota u Bogoti.

Mrdeža se od maja 2025. nalazi u pritvoru u Venezueli, nakon višegodišnjeg bijega koji je započeo spektakularnim nestankom iz kolumbijskog pritvora.

Geopolitički značaj

Bijela Kuća je formalno zatražila izručenje obojice, a slučaj je postao tema diplomatskih razgovora na najvišem nivou. Planirani susret kolumbijskog predsjednika Gustavo Petro i venecuelanske dužnosnice Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) time dobija širi geopolitički značaj.

Prema izvorima iz Bogote, Kolumbija bi mogla preuzeti ulogu posrednika tako što bi prva formalno zatražila Mrdežino izručenje iz Venezuele, prije eventualnog američkog zahtjeva, kako bi se ublažile političke tenzije s Karakasom (Caracasom).

Mrdeža, poznat i pod imenom Nikola Boroš, u Kolumbiji se dovodi u vezu s takozvanom "Novom narkotrafičkom upravom", mrežom koja povezuje latinoameričke proizvođače kokaina s evropskim tržištem. Njegov bijeg 2023. iz zračne luke Rionegro i dalje izaziva pažnju javnosti – pod policijskom pratnjom zatražio je da kupi vodu, potom iskoristio trenutak nepažnje i pobjegao luksuznim vozilom prema Caliju. U danima nakon bijega navodno je koordinirao finansijske tokove i distribuciju droge.

Ključni sastanak dogodio se upravo u Putumayu, regiji poznatoj po plantažama koke i laboratorijima za preradu. Prema američkim navodima, ondje je dogovorena organizacija velikih pošiljki kokaina prema pacifičkim lukama, s krajnjim destinacijama u Sjevernoj Americi i Evropi. Navodno su susrete dokumentirali agenti Drug Enforcement Administration (DEA), što je rezultiralo Interpolovom potjernicom i pojačanim međunarodnim nadzorom.

Nakon toga Mrdeža je otišao u Guadakil (Guayaquil), gdje je preživio pokušaj atentata, a potom se sklonio u Venezuelu. Uhapšen je 22. maja 2025., a njegovo ime javno je objavio tadašnji ministar unutrašnjih poslova Disodado Kabelo (Diosdado Cabello), u okviru operacije protiv osoba povezanih s opozicionom lidericom María Corina Machado. Hapšenje je iznenadilo kolumbijske vlasti, ali i potaknulo evropske pravosudne institucije da obnove istrage.

Milioni eura kokaina

Američki izvještaj Mrdežu povezuje i s Alejandrom Salgadom Vegom, zvanim "El Tigre", jednim od najtraženijih španskih narkobosova, osumnjičenim za krijumčarenje više od 100 miliona eura kokaina skrivenog u pošiljkama ananasa. Navodno je Mrdeža koordinirao južnoameričke rute Bolivija–Urugvaj te Kolumbija–Ekvador–Brazil, ključne za transport droge prema atlantskim i pacifičkim koridorima.

S druge strane, Aranja je godinama balansirao između ilegalnih aktivnosti i političkog angažmana. Iako je učestvovao u mirovnim pregovorima, u februaru 2025. uhapšen je u hotelu Marriott u Bogoti, po zahtjevu Sjedinjenih Država. Od tada je u La Picoti i čeka odluku o izručenju. Vlada predsjednika Petra odugovlači s tom odlukom, tvrdeći da bi izručenje moglo destabilizirati mirovni proces s disidentskom frakcijom povezanom s Border Commandosima.

Petro je u međuvremenu postavio ultimatum – grupa je trebala uništiti 15.000 hektara zasada koke u Putumayu. Rok je istekao, ali odluka o izručenju još nije donesena. Tako je slučaj dvojice narkobosova prerastao okvire kriminalne priče i prerastao u složenu geopolitičku igru s visokim ulozima.