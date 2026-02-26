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UZNEMIRUJUĆI SNIMAK

Čovjek se posvađao sa ženom, pa u naletu bijesa zgrabio dijete i bacio ga u rijeku

Majka je nekoliko sekundi ostala ukočena od šoka, a zatim je preskočila ogradu i skočila u rijeku

U naletu bijesa zgrabio dete. screanshoot

Z. V.

26.2.2026

Stravičan incident zabilježen je na jednom mostu u kineskoj provinciji Guangdong, gdje je, prema pisanju The Sun, muškarac tokom svađe sa suprugom zgrabio vlastito dijete i bacio ga u rijeku.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se bračni par u žustroj raspravi, dok se njihovo dvoje male djece nalazi u neposrednoj blizini. U jednom trenutku muškarac iznenada uzima jedno dijete i prebacuje ga preko ograde mosta u vodu. Dijete ubrzo nestaje ispod površine.

Majka je nekoliko sekundi ostala ukočena od šoka, a zatim je preskočila ogradu i skočila u rijeku pokušavajući da dopliva do djeteta i spasi ga. Nedugo potom, shvativši težinu svog postupka, i otac skače u vodu. Na mostu je drugo dijete, prema navodima svjedoka, vrištalo dok je posmatralo dramatične prizore.

Prema lokalnim izvještajima, par se zaustavio na mostu kada je njihova svađa eskalirala. Prolaznici su, vidjevši šta se događa, odmah pritekli u pomoć. 

Svjedoci tvrde da su roditelji i dijete nekoliko minuta pokušavali da se održe na površini, nakon čega im je neko dobacio komad drveta kako bi se za njega uhvatili.

Na kraju su svi izvučeni na obalu bez težih posljedica. Za sada nema informacija o tome da li je policija pokrenula istragu povodom ovog događaja.

# KINA
# INCIDENT
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