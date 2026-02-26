Čovjek se posvađao sa ženom, pa u naletu bijesa zgrabio dijete i bacio ga u rijeku

Stravičan incident zabilježen je na jednom mostu u kineskoj provinciji Guangdong, gdje je, prema pisanju The Sun, muškarac tokom svađe sa suprugom zgrabio vlastito dijete i bacio ga u rijeku.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se bračni par u žustroj raspravi, dok se njihovo dvoje male djece nalazi u neposrednoj blizini. U jednom trenutku muškarac iznenada uzima jedno dijete i prebacuje ga preko ograde mosta u vodu. Dijete ubrzo nestaje ispod površine.

Majka je nekoliko sekundi ostala ukočena od šoka, a zatim je preskočila ogradu i skočila u rijeku pokušavajući da dopliva do djeteta i spasi ga. Nedugo potom, shvativši težinu svog postupka, i otac skače u vodu. Na mostu je drugo dijete, prema navodima svjedoka, vrištalo dok je posmatralo dramatične prizore.