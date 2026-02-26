Izraelski vojnici upucali 14-dječaka na Zapadnoj obali, pa ga pustili da iskrvari

Prošlog novembra, 14-godišnji palestinski dječak po imenu Jad Jadalah upucan je iz neposredne blizine od izraelskih vojnika u izbjegličkom kampu na okupiranoj Zapadnoj obali. Dok je Jad ležao na zemlji, vojnici su oko njega uspostavili kordon i spriječili hitnoj pomoći da priđe.

Prema videosnimcima i svjedočenjima očevidaca, vojnici, njih ukupno 14, potom su stajali oko Jada opušteno najmanje 45 minuta, dok je on krvario od jedne ili više prostrelnih rana.

Svi izraelski vojnici prolaze obuku iz pružanja hitne medicinske pomoći, a svaka izraelska borbena jedinica trebala bi imati posebno obučenog bolničara, ali nijedan od vojnika, prema svemu sudeći, nije pružio Jadu pomoć koja bi mu spasila život. U pojedinim trenucima djelovalo je kao da ignorišu njegove ponovljene pokušaje da privuče njihovu pažnju, piše BBC.

Izraelske odbrambene snage (IDF) rekle su za BBC da su vojnici pružili "početni medicinski tretman", ali je glasnogovornik odbio dati bilo kakve detalje o prirodi ili vremenu pružene pomoći.

IDF je također optužio Jada da je bacio kamen, što, prema njihovim pravilima angažmana, može dozvoliti vojnicima upotrebu smrtonosne sile.

Lažna krivica

Međutim, snimci incidenta pokazuju da je jedan vojnik IDF-a, nakon što je Jad već bio upucan, spustio neki predmet pored njega, a zatim ga fotografisao, radnju za koju Jadova porodica i jedna vodeća organizacija za ljudska prava tvrde da izgleda kao pokušaj da mu se podmetne krivica.

Vojnici su Jada na kraju ubacili u zadnji dio izraelskog vojnog vozila, ali je u nekom trenutku, bilo prije ili poslije toga, preminuo.

Još uvijek nije jasno gdje je na tijelu pogođen niti koliko puta, jer izraelska vojska odbija vratiti njegovo tijelo porodici i odbila je odgovoriti na pitanja o njegovim povredama.

Jad je rođen i odrastao u izbjegličkom kampu na Zapadnoj obali u kojem živi oko 10.000 Palestinaca. Kao i drugi slični kampovi na okupiranim teritorijama, često je izložen izraelskim vojnim racijama, za koje Izrael tvrdi da su neophodne radi suzbijanja djelovanja naoružanih grupa.

U mnogim aspektima, Jadova smrt nije bila neuobičajena. Prema podacima Ujedinjenih nacija, prošle godine su izraelske snage na Zapadnoj obali ubile 55 djece, a od napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine ukupno 227 djece.

Ipak, u ovom slučaju posebno se izdvajaju dvije stvari. Prva je činjenica da je Jad toliko dugo ležao na zemlji bez ikakvog liječenja, okružen velikim brojem vojnika, dok je umirao. Druga je pojava značajne količine videomaterijala o incidentu, koje je BBC verificirao.

Bilo više dječaka

Tačan trenutak pucnjave zabilježila je nadzorna kamera u kampu. Snimak prikazuje trojicu dječaka kako stoje na uglu jedne uličice. Najprije vire udesno, gdje su, prema riječima očevidaca, izraelska vojna vozila nekoliko trenutaka ranije otišla prema izlazu iz kampa.

Jedan od dvojice prijatelja koji su tada bili s Jadom rekao je za BBC da su dječaci izašli vani nakon objave u poruci jedne grupne komunikacije u kampu da se izraelske jedinice povlače, te su provirivali iza ugla kako bi provjerili.

Jadu i njegovim prijateljima nije bilo poznato da je grupa od četiri izraelska vojnika ostala iza i stajala svega nekoliko metara dalje, s njihove lijeve strane, zaklonjena iza zida. Jadovi prijatelji prvi su uočili vojnike i pobjegli uz uličicu. Jad ih ili nije vidio, ili ih je primijetio prekasno.

Snimak nadzorne kamere pokazuje kako vodeći vojnik ulazi u kadar na manje od tri metra od Jada, zatim, čini se, podiže pušku i otvara vatru. Jad pravi pokret koji sugerira da je u tom trenutku pogođen. Na zidu na tom tačnom mjestu u kampu mogu se vidjeti rupe od metaka.

Jad, vjerovatno već ranjen, zatim trči uz uličicu, a izraelski vojnik se, čini se, okreće i prati ga cijevi puške. Snimak pokazuje kako se prašina podiže ispred Jada u uličici, što sugerira da je vojnik IDF-a nastavio pucati na njega s leđa dok je bježao. Na snimku se vidi kako se Jad ruši nakon svega nekoliko metara, nestajući iz kadra u trenutku pada.

Ubrzo nakon toga, snimak koji je diskretno napravio jedan stanovnik kampa, a koji bilježi događaje iz drugog pravca u odnosu na nadzornu kameru, nastavlja priču. Taj snimak bilježi neke od posljednjih trenutaka Jadovog života.

Na njemu se vidi kako tinejdžer u više navrata pokušava privući pažnju vojnika, mašući rukama i bacajući kapu prema njima. Vojnici, čini se, ignorišu njegove pokušaje i šutiraju kapu nazad.

Majka pokušala doći do njega

Nakon pucnjave, Jadova majka je pokušala doći do njega pješice, ali su je izraelski vojnici zaustavili, rekli su ona i drugi očevici. Drugi stanovnik kampa uputio je hitan poziv, a vozilo hitne pomoći odmah je poslano i stiglo je na mjesto događaja osam minuta kasnije, prema zapisima o pozivima koje je Palestinski Crveni polumjesec dostavio BBC-ju.

Glavni bolničar rekao je da su njega i njegovu ekipu izraelski vojnici zaustavili pod prijetnjom oružja i spriječili da dođu do Jada, koji je bio udaljen svega stotinjak metara i bio im je na vidiku.

- Više puta smo pokušali napredovati, signalizirali smo im da nam dopuste da dođemo do djeteta, ali smo bili potpuno blokirani. Mogli smo doći do njega i pružiti mu medicinsku pomoć, ali smo bili spriječeni. Koja je bila svrha toga, ne znamo, ali to se desilo - rekao je.

IDF je BBC-ju rekao da je Jadu pružen "početni medicinski tretman" nakon što je provjereno da ne nosi skriveni eksplozivni pojas. Snimci incidenta, kao i odvojeni snimci s nadzornih kamera na kojima se vidi Jad kako ranije izlazi iz kuće, pokazuju da je nosio samo majicu kratkih rukava i farmerke.

Na pitanje kakve je povrede Jad zadobio i kakva mu je medicinska pomoć pružena, IDF je odbio odgovoriti.

IDF je saopćio da je Jad bacio kamen i da je bio "terorista" koji je "pokušao napasti snage".

Međutim, Jadova porodica optužila je vojnike da su pokušali namjestiti njenog sina, nakon što se pojavio snimak na kojem se vidi kako jedan vojnik ulazi u kadar izvan vidokruga kamere, spušta težak predmet pored Jada, a zatim fotografiše taj predmet pored njegovog tijela.