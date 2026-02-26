Italijanska novinarka otkrila kako je ušla u trag prvom osumnjičenom za "Sarajevo safari"

Fenomen poznat kao "Sarajevo safari" odnosi se na šokantne tvrdnje da su tokom opsade grada bogati stranci plaćali kako bi sa položaja oko Sarajeva pucali po civilima kao da su u lovu. Ova jeziva praksa ponovo je dospjela u fokus javnosti nakon svjedočenja o "turistima-ubica" koji su u sadističkim aranžmanima dolazili na snajperska gnijezda. Danas su ovi navodi predmet novih istraga i novinarskih istraživanja koji nastoje identifikovati učesnike ovog nezapamćenog zločina. U ovom slučaju je identifikovan i prvi osumnjičeni - Giuseppe Vegnaduzzo, 80-godišnji bivši autoprijevoznik iz Italije koji je nedavno saslušan u Milanu. On se sumnjiči da je plaćao vojsci bosanskih Srba da puca na civile tokom opsade Sarajeva 1990-ih. Istraga je dobila novi zamah nakon svjedočenja žene, što je zabilježila novinarka Marianna Maiorino koja je ranije objavila priče o Vegnaduzzovom navodnom hvalisanju "lovom" u Sarajevu. Upravo je Maiorino u intervjuu za N1 govorila nešto više o ovom samom slučaju i otkrila kako je ušla u trag Vegnaduzzu.

Na početku razgovora Maiorino je kazala da je u osjetljivim događajima poput "Sarajevo safarija" potrebna velika opreznost pa čak i kada se govori o vrsti dokaza koji postoje protiv prvog osumnjičenog u ovom predmetu.

- U ovako osjetljivim događajima potrebna je velika opreznost: zbog poštovanja prema žrtvama, poštovanja prema osumnjičenom i poštovanja prema istini, koja oduvijek zahtijeva vrijeme, potvrde i provjere. Ne mogu iznositi nikakve procjene o čvrstini dokaza protiv čovjeka koji je ispitan u Milanu: snaga dokaza zavisi isključivo od elemenata koje su prikupili istražitelji, a koji nam u ovom trenutku nisu poznati. Bilo bi nekorektno i neozbiljno donositi sudove - kazala je Maiorino koja je zatim pojasnila kako je zapravo pronađen Vegnaduzzo, prvi osumnjičeni u ovom slučaju:

- Sve je počelo mojim videosnimkom objavljenim na društvenim mrežama 10. jula 2025. godine, nakon putovanja u Sarajevo. U komentarima je jedna osoba javno napisala da u San Vito al Tagliamentu 'postoji osoba' koja je radila upravo ono što je opisano u prilogu. Komentar je sadržavao vrlo precizne rečenice: da je taj čovjek više puta pričao kako je bio u Sarajevu kao snajperista, da je u tome uživao, da nije pokazivao nikakav stid, već naprotiv, ponos, te da je tamo odlazio na duže periode, polazeći nakon posla i vraćajući se u nedjelju navečer. Potom sam kontaktirala osobu koja je napisala komentar i uspjela dobiti više detalja koji su nas, u poređenju s drugim glasovima s tog područja, doveli do njega. Do danas, ono što je javno isplivalo je sljedeće: svjedočenje koje se odnosi na izjave koje je on sam davao i oštro poricanje zainteresovane strane. Ali samo jedno svjedočenje nije isto što i dokaz. Ako su te riječi zaista izgovorene, razumno je misliti da mogu postojati i druge potvrde od drugih ljudi koji su ih čuli. Ako njih nema, slika se mijenja."

Prilikom saslušanja osumnjičeni je tvrdio da da je u Bosni bio samo zbog "posla" te da su njegove izjave pogrešno protumačene. Maiorino nam je kazala da se nada da je to istina.

- Osim toga, u Italiji je na snazi ustavni princip pretpostavke nevinosti sve do pravosnažne osuđujuće ili oslobađajuće presude, i ja se tog principa pridržavam. Uz to, prema mom mišljenju, jedini način da se rasvijetli ovaj događaj jeste da istražitelji rigorozno nastave istragu, saslušaju više osoba, uporede svjedočenja, datume, kretanja i dokumente. To je u interesu svih: osumnjičenog, koji ima pravo na razjašnjenje svoje pozicije, žrtava i svih nas koji imamo pravo na istinu - mišljenja je sagovornica N1.

Smatra također da istrazi može mnogo doprinijeti i međunarodna saradnja - da se u nju uključe i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine kao i Grad Sarajevo.

- Mogu samo zamisliti koliko je bolno za građane Sarajeva i bošnjačko stanovništvo ponovo otvarati ovu stranicu historije, ali smatram da je njihova pomoć, a time i saradnja institucija koje ih predstavljaju, od suštinskog značaja. Reći ću i više: neophodna je i šira međunarodna saradnja. Iz onoga što je do sada proizašlo, uključeni su civilni građani različitih nacija, ne samo Italijani, pa je stoga dužnost svih uključenih država da doprinesu istragama kako bi se zadovoljila pravda - kazala je za N1 Maiorino dodajući da ne može govoriti o detaljima iz istrage kao ni to da li u narednom periodu možemo očekivati nova ispitivanja dodajući da su ti detalji u nadležnosti Tužilaštva u Milanu.

Na kraju razgovora Maiorino nam je ispričala i kako je javnost u Italiji doživjela priču o "Sarajevo safariju" pogotovo uzevši u obzir informaciju da su navodno državljani te zemlje plaćali da pucaju na civile u glavnom gradu BiH.

- Reakcija je bila, prije svega, moralno zaprepaštenje. Zapanjenost koja, prema mom mišljenju, proizlazi iz spoznaje da ti pojedinci ne pripadaju nekom drugom dalekom svijetu ili drugačijem društveno-kulturnom kontekstu, već su ili bi mogli biti komšije, ljubazni i učtivi ljudi. Također, zaprepaštenje izaziva činjenica da ove radnje prevazilaze okrutnost, a usudila bih se reći i maštu: 'lovci na ljude' pretvorili su nenaoružane, krhke i bespomoćne civile u mete za svoju sadističku zabavu. To su osobe koje su, prema onome što se pojavljuje, vođene ljudski neshvatljivom željom da pucaju i ubijaju druga ljudska bića, sebi slična, pod opsadom i već uništena ratom koji je bio u toku. To je nešto što užasava - poručila je za N1 Maiorino.