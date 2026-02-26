Presedan u Njujorku: Melanija Tramp će predsjedavati Vijećem sigurnosti UN-a

Prva dama SAD Melania Tramp predsjedavat će sjednicom Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija 2. marta, što će biti prvi put da aktuelna američka prva dama vodi zasjedanje ovog tijela. Iz Bijela kuća je saopćeno da se to dešava u okviru američkog preuzimanja mjesečnog predsjedavanja Vijećem.

Sastanak u sjedištu Ujedinjene nacije u Njujorku bit će posvećen temama djece, tehnologije i obrazovanja u sukobima. Prva dama planira istaći značaj obrazovanja u jačanju tolerancije i izgradnji mira. Osim članica Vijeća, prisustvovat će i brojni međunarodni predstavnici te američki ambasador pri UN-u, Majk Volc.

Ovaj potez nadovezuje se na njen angažman u vezi s djecom pogođenom ratom u Ukrajini. Tokom drugog mandata svog supruga, Donalda Trampa, profilirala se kao zagovornica spajanja porodica i povratka maloljetnika razdvojenih zbog ratnih okolnosti, a nedavno je objavila vijest o povratku nekoliko ukrajinske i jednog ruskog djeteta njihovim porodicama.

Njeno predsjedavanje dolazi u trenutku kada su odnosi između Vašingtona i UN-a pod posebnim povećalom. Tramp je ranije bio oštar kritičar organizacije, ali je u posljednje vrijeme ublažio retoriku, posebno nakon formiranja inicijative pod nazivom Odbor za mir, kojom, kako je naveo, želi ojačati i finansijski podržati UN. Analitičari smatraju da angažman prve dame predstavlja pokušaj popravljanja imidža američke administracije i naglašavanje „mekše“ diplomatske uloge SAD-a na svjetskoj sceni.