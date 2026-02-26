Hilari Klinton: Ispitajte Trumpa pod zakletvom o Epstinovim dosijeima, a ne mene!

Bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton uputila je žestoku uvodnu izjavu Nadzornom odboru Predstavničkog doma SAD, u kojoj je kategorično negirala bilo kakvu povezanost s Džefrijem Epstinom te optužila Republikance da vode "političko pozorište" kako bi, kako tvrdi, zaštitili Donalda Trampa.

Klinton je objavila kompletnu uvodnu izjavu, ponovivši da nije imala nikakva saznanja o kriminalnim radnjama Epstina i njegove saradnice Gislejn Maksvel.

– Nisam imala predstavu o njihovim kriminalnim aktivnostima. Ne sjećam se da sam ikada srela gospodina Epstina. Nikada nisam letjela njegovim avionom niti posjetila njegov otok, domove ili kancelarije – navela je Klinton.

Umjesto da, kako kaže, energiju usmjere na nju, bivša šefica američke diplomatije pozvala je članove Odbora da se fokusiraju na Donalda Trampa. Poručila je da, ukoliko im je zaista stalo do istine o trgovini ljudima, odgovore ne bi smjeli tražiti kroz usputna novinarska pitanja.

– Ako je ovaj Odbor ozbiljan u namjeri da sazna istinu o Epstinovim zločinima, ne bi se trebao oslanjati na novinarska dobacivanja kako bi dobio odgovore od trenutnog predsjednika o njegovoj umiješanosti. Trebali bi ga direktno pitati, pod zakletvom, o desetinama hiljada puta koliko se njegovo ime pojavljuje u Epsteinovim dosijeima – poručila je.

Posebno oštar dio izjave odnosi se na optužbe da je Ministarstvo pravde SAD (DoJ) navodno prikrilo dokumente i intervjue FBI u kojima jedna od preživjelih žrtava iznosi teške optužbe na račun Trampa. Klinton smatra da bi Odbor, koji se poziva na transparentnost, morao osigurati objavu svih fajlova, uz zaštitu identiteta žrtava, a ne – moćnih muškaraca i političkih saveznika.

U dijelu koji je izazvao posebnu buru, Klinton je sugerisala da bi sudski poziv trebali dobiti svi oni koji su se raspitivali koja će noć biti "najluđa zabava" na Epstinovom otoku. Pojedini analitičari ocjenjuju da je to direktna aluzija na Ilon Mask i druge utjecajne ličnosti.

Rad Odbora Klinton je nazvala "stranačkim političkim pozorištem" i "napuštanjem dužnosti", optuživši institucije da su zakazale u traženju pravde za žrtve kako bi zaštitile jednu političku partiju i jednog visokog funkcionera.

– Moje srce se lomi zbog preživjelih. I bijesna sam u njihovo ime – poručila je bivša državna sekretarka.