Prije 94 godine rođena slavna holivudska diva Elizabet Tejlor

Na današnji dan 1932. godine, rođena je engleska filmska glumica Elizabet Tejlor (Elizabeth Taylor), holivudska diva i dvostruka dobitnica Oskara za koji je nominirana još četiri puta. Debitovala je 1942. godine u filmu "Lesi se vraća kući", postavši svjetski poznata zvijezda već kao djevojčica. Prvog Oskara dobila je 1960. godine za film “Butterfield 8”, u kojem joj je partner bio tadašnji muž Edi Fišer (Eddie Fisher), a drugog 1966. za film "Ko se boji Virginije Woolf?", u kojem joj je partner bio također tadašnji muž Ričard Barton (Richard Burton). Udavala se osam puta Ostali filmovi: "Mjesto pod suncem", "Ajvanho", "Staza slonova", "Drvo života", "Džin", "Kleopatra", "Hotel `Internacional`", "Mačka na usijanom limenom krovu", "Iznenada prošlog ljeta", "Ukroćena goropad", "Dr Faust", "Odsjaj u zlatnom oku", "Tajna ceremonija"... Elizabet se udavala osam puta za sedam supruga (dva puta za Ričarda Bartona). Nagradu za životno djelo dobila je 1997. godine, a 2000. i titulu Dame Britanskog carstva. Bila je angažirana u humanitarnim akcijama, a promovirala je i svjesnost o AIDS-u nakon smrti glumca Roka Hadsona (Rock Hudson) od te opake bolesti.

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Rođen američki pisac Henri Vodsvort Longfelou 1807. - Rođen američki pisac Henri Vodsvort Longfelou (Henry Wadsworth Longfellow), čija djela odlikuje veoma uglađen oblik, ali i konvencionalnost i naglašena didaktičnost i sentimentalnost. Djela: indijanski ep "Hijavata", poeme "Evangelina", "Poeme o ropstvu", soneti "Božanstvena komedija". 1846. - Njemački sociolog, historičar i književni historičar Franc Mering (Franz Mehring), jedan od vođa i teoretičara lijevog krila njemačke socijaldemokratije i osnivača "Saveza Spartaka" i Komunističke partije Njemačke, rođen je na današnji dan. Djela: "Biografija Karla Marksa", "Historija njemačke socijalne demokratije", studija "Legenda o Lesingu". 1847. - Rođena engleska pozorišna glumica Ališa Elen Teri (Alice Ellen Terry), najveći tumač ženskih likova u djelima Vilijama Šekspira (William Shakespeare) u britanskom pozorištu u drugoj polovini 19. i početkom 20. stoljeća. Posebno su upamćene njene kreacije Ledi Makbet, Ofelije, Dezdemone, Beatriče, Porcije, Viole. Vodila je 20 godina londonsko pozorište "Liceum" s Henrijem Irvingom (Henry), također slavnim glumcem tog doba, koji joj je najčešće bio partner. Napisala je književno vrijednu autobiografiju "Historija mog života". 1887. - Umro ruski kompozitor i hemičar Aleksandar Porfirijevič Borodin, pripadnik muzičke grupe "Velika petorica" i utemeljivač ruske simfonije i kamerne muzike. Djela: opera "Knez Igor", simfonija br. 2, simfonijska slika "U srednjoj Aziji".

FK Bajern . Soccer.rs FK Bajern . Soccer.rs

U Minhenu osnovan FK Bajern 1900. - U Minhenu osnovan Fudbalski klub Bajern (FC Bayern München). Titulu prvaka u njemačkoj Bundesligi osvojio je rekordnih 32 puta, uz jedno prvenstvo Njemačke prije osnivanja Bundeslige, dok je 20 puta osvojio njemački kup. Bajern je šest puta osvajao titulu šampiona Evrope. 1902. - Rođen američki pisac Džon Štajnbek (John Steinbeck), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1962. godine. Djela: romani "Plodovi gnjeva", "Zima našeg nezadovoljstva", "Istočno od raja", "Kvart Tortilja", "O miševima i ljudima", "U neizvjesnoj bici", drama "Mjesec je zašao", putopis "Putovanja s Čarlijem", eseji "Kratka vladavina Pipina Četvrtog". 1913. - Slavni američki pisac Irvin Šo (Irwin Shaw), čija se proza odlikuje snažnom dramatičnošću, društvenom sviješću i živim dijalogom, rođen je na današnji dan. Djela: romani "Mladi lavovi", "Lusi Kraun", "Dvije sedmice u drugom gradu", "Glasovi ljetnjeg dana", "Prosjak i lopov", "Bogataš i siromah", "Hljeb na vodama", "Večer u Bizantiji", "Vrh brda", zbirke pripovijedaka "Mornar s Bremena", "Dobro došli u grad", "Mješovito društvo", "Ljubav u mračnoj ulici", "Pet decenija", "Bog je bio ovdje, ali je otišao ranije", "Šaputanja u Bedlamu", drame "Sahraniti mrtve", "Opsada", "Ljubazni ljudi", "Povlačenje u zadovoljstvo", "Sinovi i vojnici", "Ubica", putopis "U društvu delfina". 1936. - Umro ruski ljekar i naučnik Ivan Petrovič Pavlov, osnivač Instituta za eksperimentalnu medicinu, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1907. 1952. - Održana prva sjednica Ujedinjenih nacija u novom stalnom sjedištu svjetske organizacije - Njujorku. 2003. - Tribunal u Hagu izrekao bivšoj predsjednici RS Biljani Plavšić kaznu od 11 godina zatvora i ona je upućena na izdržavanje kazne u švedski zatvor Hinseberj. Plavšićeva je krajem 2002. godine priznala krivicu za progon nesrpskog stanovništva tokom agresije na BiH (1992. - 1995). 2008. - Umrla srbijanska pjesnikinja Mira Alečković, jedna od najznačajnijih književnica dječije literature. Autorica je više od 50 knjiga za mlade. Bila je urednica dječijih i omladinskih listova "Zmaj", "Mladost", "Pionir" i "Poletarac", predsjednica Društva Jugoslavija-Francuska, kao i Udruženja književnika Srbije, te učesnica NOP-a. Nositeljica je niza odlikovanja i priznanja među kojima su i dvije Legije časti.

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