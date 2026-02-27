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NA DANAŠNJI DAN

Prije 94 godine rođena slavna holivudska diva Elizabet Tejlor

Danas je petak, 27. februar/veljača 2026. godine, do kraja godine preostalo je još 307 dana

Elizabet Tejlor. Stil.kurir.rs

I. P.

27.2.2026

Na današnji dan 1932. godine, rođena je engleska filmska glumica Elizabet Tejlor (Elizabeth Taylor), holivudska diva i dvostruka dobitnica Oskara za koji je nominirana još četiri puta. Debitovala je 1942. godine u filmu "Lesi se vraća kući", postavši svjetski poznata zvijezda već kao djevojčica.

Prvog Oskara dobila je 1960. godine za film “Butterfield 8”, u kojem joj je partner bio tadašnji muž Edi Fišer (Eddie Fisher), a drugog 1966. za film "Ko se boji Virginije Woolf?", u kojem joj je partner bio također tadašnji muž Ričard Barton (Richard Burton).

Udavala se osam puta

Ostali filmovi: "Mjesto pod suncem", "Ajvanho", "Staza slonova", "Drvo života", "Džin", "Kleopatra", "Hotel `Internacional`", "Mačka na usijanom limenom krovu", "Iznenada prošlog ljeta", "Ukroćena goropad", "Dr Faust", "Odsjaj u zlatnom oku", "Tajna ceremonija"...

Elizabet se udavala osam puta za sedam supruga (dva puta za Ričarda Bartona). Nagradu za životno djelo dobila je 1997. godine, a 2000. i titulu Dame Britanskog carstva. Bila je angažirana u humanitarnim akcijama, a promovirala je i svjesnost o AIDS-u nakon smrti glumca Roka Hadsona (Rock Hudson) od te opake bolesti. 

Henri Vodsvort Longfelou. Wikipedia.org

Rođen američki pisac Henri Vodsvort Longfelou

1807. - Rođen američki pisac Henri Vodsvort Longfelou (Henry Wadsworth Longfellow), čija djela odlikuje veoma uglađen oblik, ali i konvencionalnost i naglašena didaktičnost i sentimentalnost. Djela: indijanski ep "Hijavata", poeme "Evangelina", "Poeme o ropstvu", soneti "Božanstvena komedija".

1846. - Njemački sociolog, historičar i književni historičar Franc Mering (Franz Mehring), jedan od vođa i teoretičara lijevog krila njemačke socijaldemokratije i osnivača "Saveza Spartaka" i Komunističke partije Njemačke, rođen je na današnji dan. Djela: "Biografija Karla Marksa", "Historija njemačke socijalne demokratije", studija "Legenda o Lesingu".

1847. - Rođena engleska pozorišna glumica Ališa Elen Teri (Alice Ellen Terry), najveći tumač ženskih likova u djelima Vilijama Šekspira (William Shakespeare) u britanskom pozorištu u drugoj polovini 19. i početkom 20. stoljeća. Posebno su upamćene njene kreacije Ledi Makbet, Ofelije, Dezdemone, Beatriče, Porcije, Viole. Vodila je 20 godina londonsko pozorište "Liceum" s Henrijem Irvingom (Henry), također slavnim glumcem tog doba, koji joj je najčešće bio partner. Napisala je književno vrijednu autobiografiju "Historija mog života".

1887. - Umro ruski kompozitor i hemičar Aleksandar Porfirijevič Borodin, pripadnik muzičke grupe "Velika petorica" i utemeljivač ruske simfonije i kamerne muzike. Djela: opera "Knez Igor", simfonija br. 2, simfonijska slika "U srednjoj Aziji".

FK Bajern. Soccer.rs

U Minhenu osnovan FK Bajern

1900. - U Minhenu osnovan Fudbalski klub Bajern (FC Bayern München). Titulu prvaka u njemačkoj Bundesligi osvojio je rekordnih 32 puta, uz jedno prvenstvo Njemačke prije osnivanja Bundeslige, dok je 20 puta osvojio njemački kup. Bajern je šest puta osvajao titulu šampiona Evrope.

1902. - Rođen američki pisac Džon Štajnbek (John Steinbeck), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1962. godine. Djela: romani "Plodovi gnjeva", "Zima našeg nezadovoljstva", "Istočno od raja", "Kvart Tortilja", "O miševima i ljudima", "U neizvjesnoj bici", drama "Mjesec je zašao", putopis "Putovanja s Čarlijem", eseji "Kratka vladavina Pipina Četvrtog".

1913. - Slavni američki pisac Irvin Šo (Irwin Shaw), čija se proza odlikuje snažnom dramatičnošću, društvenom sviješću i živim dijalogom, rođen je na današnji dan. Djela: romani "Mladi lavovi", "Lusi Kraun", "Dvije sedmice u drugom gradu", "Glasovi ljetnjeg dana", "Prosjak i lopov", "Bogataš i siromah", "Hljeb na vodama", "Večer u Bizantiji", "Vrh brda", zbirke pripovijedaka "Mornar s Bremena", "Dobro došli u grad", "Mješovito društvo", "Ljubav u mračnoj ulici", "Pet decenija", "Bog je bio ovdje, ali je otišao ranije", "Šaputanja u Bedlamu", drame "Sahraniti mrtve", "Opsada", "Ljubazni ljudi", "Povlačenje u zadovoljstvo", "Sinovi i vojnici", "Ubica", putopis "U društvu delfina".

1936. - Umro ruski ljekar i naučnik Ivan Petrovič Pavlov, osnivač Instituta za eksperimentalnu medicinu, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1907.

1952. - Održana prva sjednica Ujedinjenih nacija u novom stalnom sjedištu svjetske organizacije - Njujorku.

2003. - Tribunal u Hagu izrekao bivšoj predsjednici RS Biljani Plavšić kaznu od 11 godina zatvora i ona je upućena na izdržavanje kazne u švedski zatvor Hinseberj. Plavšićeva je krajem 2002. godine priznala krivicu za progon nesrpskog stanovništva tokom agresije na BiH (1992. - 1995).

2008. - Umrla srbijanska pjesnikinja Mira Alečković, jedna od najznačajnijih književnica dječije literature. Autorica je više od 50 knjiga za mlade. Bila je urednica dječijih i omladinskih listova "Zmaj", "Mladost", "Pionir" i "Poletarac", predsjednica Društva Jugoslavija-Francuska, kao i Udruženja književnika Srbije, te učesnica NOP-a. Nositeljica je niza odlikovanja i priznanja među kojima su i dvije Legije časti.

Helga Vlahović. Nacional.hr

Preminula Helga Vlahović, najpoznatija hrvatska TV voditeljica

2012. - Preminula Helga Vlahović, najpoznatija hrvatska televizijska voditeljica svih vremena, koja je veliku slavu i međunarodnu popularnost stekla 1970-ih godina. Osim voditeljskog posla, Vlahović je bila i producentica, novinarka, urednica HRT-a. Godine 2009., Helgi je dijagnosticiran rak materice, bolest od koje je naposljetku preminula.

2015. - Umro Lenard Nimoj (Leonard Nimoy), američki glumac poznat po ulozi Spoka iz serijala “Zvjezdane staze”.

# HISTORIJA
# FC BAYERN
# ELIZABETH TAYLOR
# NA DANAŠNJI DAN
# HELGA VLAHOVIĆ
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