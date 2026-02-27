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NA IVICI PONORA

Video / Bjesni rat na istoku: Nuklearna sila izvršila udar na susjednu zemlju

Napadi su uslijedili svega nekoliko sati nakon što je Pakistan potvrdio pogibiju dvojice svojih vojnika i ranjavanje još trojice

Odjeknule eksplozije. Platforma X

A. O.

27.2.2026

Pakistan je pokrenuo zračne udare na afganistanske gradove Kabul i Kandahar, čime su višemjesečne tenzije i pogranični incidenti između dvije zemlje dramatično eskalirali. Najviši zvaničnici u Islamabadu poručili su da je započeo "otvoreni rat" protiv afganistanskih talibana.

U ranim jutarnjim satima snažne eksplozije, praćene preletima borbenih aviona, odjekivale su Kabulom, glavnim gradom Afganistana. Napadi su, osim u Kabulu i Kandaharu, zabilježeni i u Paktiki, oblasti smještenoj uz gotovo 2.600 kilometara dugu planinsku granicu između dvije države.

Ministar odbrane Pakistana, Havadža Muhamed Asif (Khawaja M. Asif), oglasio se putem mreže X, ističući da su sve diplomatske mogućnosti iscrpljene. "Naša čaša strpljenja je prelivena. Sada je između nas i vas otvoreni rat", naveo je Asif.

Premijer Šehbaz Šarif (Shehbaz Sharif) izjavio je da Pakistan posjeduje "punu sposobnost da slomi sve agresivne ambicije", naglašavajući da oružane snage imaju potpunu podršku naroda. Predsjednik Asif Ali Zardari (Asif Ali Zardari) poručio je da će svi koji pakistanski mir budu tumačili kao slabost biti suočeni sa snažnim odgovorom.

Napadi su uslijedili svega nekoliko sati nakon što je Pakistan potvrdio pogibiju dvojice svojih vojnika i ranjavanje još trojice, usljed, kako su naveli, "neprovocirane vatre" i operacija afganistanskih talibana duž granice.

Iako je glasnogovornik afganistanskih talibana prvobitno na mreži X objavio da su započeti uzvratni napadi na pakistanske trupe, ta objava je ubrzo uklonjena.

Vojni glasnogovornik talibana za BBC je potom ublažio retoriku, rekavši: "Uzvratit ćemo ako budemo napadnuti, ali trenutno nećemo započinjati sukobe." Prema riječima mještana Kabula i lokalnih zvaničnika, situacija se tokom jutra smirila, iako su snage s obje strane granice i dalje u stanju visoke pripravnosti.

Lokalni zvaničnici talibanske vlasti u provinciji Nangarhar saopćili su da su pakistanske rakete pogodile izbjeglički kamp u kojem borave Afganistanci povratnici iz Pakistana. U tom napadu je, kako tvrde, ranjeno najmanje devet osoba – sedam žena i dva muškarca.

Prema ocjenama analitičara, mala je vjerovatnoća da će talibani ući u konvencionalni rat protiv nuklearno naoružanog Pakistana, čija se vojska ubraja među 15 najsnažnijih u svijetu. Umjesto toga, očekuje se da će se oslanjati na gerilske metode, iznenadne napade i improvizirane eksplozivne naprave postavljene uz puteve.

Obje strane iznose tvrdnje o teškim gubicima protivnika. Pakistanski zvaničnici navode da je uništeno 27 talibanskih vojnih punktova te da je ubijeno više od 130 boraca, dok talibani tvrde da su zauzeli pakistanske baze i usmrtili desetine vojnika. Ove informacije trenutno nije moguće nezavisno potvrditi.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Antonio Gutereš (Antonio Guterres), pozvao je obje strane da hitno poštuju međunarodno pravo i da se okrenu dijalogu. Iran je ponudio posredovanje u pregovorima, dok su ministri vanjskih poslova Saudijske Arabije i Pakistana već obavili hitne telefonske konsultacije s ciljem smirivanja napetosti.

Bivši američki izaslanik za Afganistan, Zalmay Khalilzad (Zalmay Khalilzad), ocijenio je da je riječ o "užasnoj dinamici koja se mora zaustaviti", apelirajući na postizanje hitnog diplomatskog sporazuma pod nadzorom treće strane, poput Turske.

# AFGANISTAN
# KABUL
# PAKISTAN
# RAT
# EKSPLOZIJE
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