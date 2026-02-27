Kina smijenila 19 zvaničnika, uključujući devet generala, pred godišnji politički sastanak

Kina je smijenila 19 zvaničnika, među kojima je devet pripadnika vojske, sa svoje liste zakonodavaca neposredno pred najveći godišnji politički sastanak sljedeće sedmice.

O smjenama je obavijestio Stalni odbor Nacionalnog narodnog kongresa (NPC), najviše zakonodavno tijelo u zemlji.

Zvaničan razlog smjena nije naveden, ali one dolaze samo nekoliko sedmica nakon što je predsjednik Si Đinping (Xi Jinping) smijenio Zhang Joushia (Zhang Youxia), svog najviše rangiranog generala i jednog od najbližih vojnih saveznika.

Od dolaska na vlast, Si je pokrenuo niz antikorupcijskih kampanja, nazivajući korupciju najvećom prijetnjom Komunističkoj partiji. Kritičari, međutim, tvrde da se ta kampanja povremeno koristi kao sredstvo za uklanjanje političkih rivala.

Prema izvještaju državnih medija, među smijenjenima su Li Čiaoming (Li Qiaoming), komandant kopnenih snaga Narodnooslobodilačke armije (PLA), i Šen Džinlong (Shen Jinlong), bivši komandant mornarice PLA.

Ovo je posljednja u nizu čistki visokoprofiliranih vojnih ličnosti u posljednjih nekoliko godina, uključujući oštru akciju iz oktobra 2025. godine, kada je devet visokih generala smijenjeno sa svojih položaja. Tada su vlasti tvrdile da su čistke dio šire kampanje protiv korupcije.